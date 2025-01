Lutto a Battipaglia: morto Giulio Francese, papà della sindaca. Aveva salvato una donna da un incendio

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Giulio Francese

Grave lutto a Battipaglia per la sindaca Cecilia Francese e per tutta la comunità: è morto Giulio Francese, papà della prima cittadina. Francese aveva 97 anni ed era molto conosciuto nella città della Piana del Sele, nella provincia di Salerno: l'anziano è morto nella sua abitazione questa notte. Qualche anno fa, Giulio Francese era diventato una sorta di eroe locale, dal momento che si era gettato tra le fiamme per salvare una donna da un incendio; per il suo gesto, l'uomo aveva anche ricevuto la Medaglia d'oro al Valore Civile, che vengono conferite dal Presidente della Repubblica. Domani, sabato 18 gennaio, nella chiesa di Santa Maria della Speranza, si terranno i funerali del 97enne.

Il cordoglio per la morte di Giulio Francese

Come detto, Giulio Francese era molto noto a Battipaglia, sia per il gesto eroico di cui prima, sia per la sua passione per le automobile. Quando la notizia della sua morte si è diffusa nella città del Salernitano, sui social sono apparsi molti messaggi di cordoglio, soprattutto per la sindaca. "Il papà della nostra cara sindaca Cecilia Francese lascia la vita terrena per iniziare l'eterna vita in cielo. Nostro Signore voglia accoglierlo in paradiso. Sentite condoglianze a Cecilia, la sorella Flaviana e tutta la famiglia" si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio.