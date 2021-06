in foto: Ludovica Nasti assieme alla madre, durante le visite di controllo all’ospedale Santobono di Napoli. [Foto: Facebook / Santobono Pausilipon Fondazione]

Ludovica Nasti, sorridente nonostante la mascherina, mentre si sottopone ad alcuni controlli medici all'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli: lo scatto è stato pubblicato proprio dal nosocomio napoletano, che ha ricordato quando la giovanissima attrice diventata famosa grazie al ruolo di Lila ne "L'Amica Geniale", era arrivata ancor più piccolo nell'ospedale punto di riferimento per le cure pediatriche per combattere contro il cancro. Un'immagine che il Santobono ha condiviso per ricordare a tutti i suoi giovani pazienti "che il cancro si possa sconfiggere, e che i sogni si possono realizzare, nonostante tutto, nonostante un tumore".

Il post è diventato immediatamente virale, anche per la grande popolarità della giovane attrice napoletana, che vive a Pozzuoli con la famiglia e che è diventata nota ai più grazie al suo ruolo di Lila ne "L'Amica Geniale", la serie tv ispirata all'omonima serie di libri di Elena Ferrante. "Oggi è venuta a trovarci, per i consueti controlli di routine annuali, una nostra ex paziente davvero speciale: Ludovica Nasti", si legge nel post della Fondazione Santobono Pausilipon, "Sono passati ormai dieci anni dalla prima volta che entrò, piccolissima, nel nostro ospedale per affrontare un percorso di cura davvero duro e difficile".

in foto: Ludovica Nasti nel ruolo di Lila ne "L’Amica Geniale".

"Percorso che lei ha superato e vinto con la forza e la meravigliosa dolcezza che la contraddistinguono. Abbiamo chiesto alla mamma di Ludovica, Stefania Filippone, il permesso di pubblicare questa foto", ha poi aggiunto l'ospedale napoletano, "perché sia da esempio a tutte le ragazze ed i ragazzi che stanno affrontando ora la stessa malattia che lei ha sconfitto anni fa. Anche a Ludovica sono caduti i capelli, anche lei si è gonfiata per colpa del cortisone ed anche lei ha avuto paura. Ma adesso i capelli sono ricresciuti ancora più belli e forti di prima, il gonfiore è passato e lei ha ripreso in mano la sua vita dimostrando che la malattia non ci identifica".