Luciano De Crescenzo trova casa in Rete. E nasce la community dei suoi amici Vita, opere, video e aneddoti di Luciano De Crescenzo sul web. Nasce il sito ufficiale e nasce l’associazione culturale dedicata al poliedrico ingegnere-scrittore.

Come accade per tutte le persone che lasciano più di un segno nel loro passaggio terreno, da quando Luciano De Crescenzo è andato via, il 18 luglio 2019, è stato necessario far decantare tutto prima di iniziare a storicizzare la vita di questo napoletano dal multiforme ingegno: ricordi, scritti, video, foto, audio, carte, progetti.

Ora è arrivato il momento: a partire dalle ore 18 di lunedì 18 dicembre 2023 sarà online lucianodecrescenzo.it, il sito web voluto dalla famiglia dell'ingegnere-scrittore e regista che, assieme all’agenzia di comunicazione e marketing Goodea con Josè Compagnone ha lavorato di fioretto sul recupero, il restauro e la selezione di migliaia di materiali fotografici, video e testi originali, alcuni anche inediti.

Come riannodare i fili di un percorso mai sciolto la figlia di Luciano, Paola De Crescenzo, il marito Raffaele e Michelangelo, nipote di Luciano, hanno iniziato a selezionare pezzi di memoria ma non solo. Fondamentale l'apporto dell'agenzia letteraria Delia con lo storico agente di Luciano, Enzo D'Elia e Carmen Arzano che hanno curato la poderosa produzione letteraria: 40 libri, oltre 18 milioni di copie vendute in tutto il mondo, tradotte in 19 lingue e distribuite in 25 Paesi, spaziando fra romanzi, saggistica divulgativa, testi di analisi filosofica. E non abbiamo parlato dei film, degli editoriali sui giornali, delle canzoni, delle sceneggiature dei format e delle innumerevoli partecipazioni televisive. Ci sono perfino deliziose e formidabili invenzioni che Luciano De Crescenzo aveva brevettato.

Spiega Paola De Crescenzo:

Da quando papà è mancato il 18 luglio 2019, io e la mia famiglia ci siamo impegnati per tutelare ma soprattutto tenerne in vita l’eredità culturale. Col sito, ma soprattutto con l’Associazione presieduta da mio figlio Michelangelo, ci impegneremo non solo a tener viva la memoria di mio padre attraverso le sue opere, ma anche a organizzare eventi culturali, tour e visite guidate, il lancio della sua Casa museo, la nascita di un premio letterario e tante altre iniziative nel segno del Professor Bellavista, dando la possibilità a chi vorrà iscriversi al sito o all’Associazione di essere aggiornato su tutte le nostre iniziative. Una serie di attività che ci aiuteranno a far conoscere alle nuove generazioni il Luciano De Crescenzo scrittore, filosofo, ingegnere, regista, fotografo e molto altro.

A partire da questo impegno il 18 maggio 2022 è nata l’Associazione Culturale “Luciano De Crescenzo” e a seguire l’idea di creare un contenitore, un "non luogo" dove raccogliere gli aneddoti di vita, ma soprattutto le opere che hanno ispirato e continuano ancora oggi ad ispirare i tanti che lo hanno reso “l’ingegnere/filosofo” più amato d’Italia.