Luci di Natale Napoli 2023: alberi accesi a Municipio e Vomero, ma molte strade sono al buio Il Comune ha acceso le luci di Natale e le luminarie nelle Municipalità nelle ultime ore, ma molte strade e piazze sono rimaste al buio.

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI

Le luminarie di Natale in piazza Municipio

Accesi gli alberi di Natale 2023 in piazza Municipio e al Vomero, ma a meno di una settimana dal 25 dicembre le luminarie in buona parte di Napoli non sono ancora pronte. Troppi ritardi, dopo il flop del bando annunciato lo scorso luglio dal Comune di Napoli, con un finanziamento di 2,6 milioni della Camera di Commercio, che alla fine non si è concretizzato a causa di ritardi, da parte del Municipio, come sottolineato dall'ente camerale di piazza Bovio, nell'espletamento della gara. Il Comune ha lanciato un nuovo bando last minute a fine novembre, ma i tempi per l'allestimento sono lunghi.

L'albero di Natale arcobaleno in piazza degli Artisti / Fanpage.it

Molte strade di Napoli senza illuminazione natalizia

Nonostante l'impegno di Palazzo San Giacomo, solo negli ultimi giorni si è registrata una accelerazione e per buona parte del mese di dicembre, compreso l'affollatissimo Ponte dell'Immacolata, la città è rimasta al buio. Mentre in altre città, come Salerno, le luci sono accese già da un mese.

Ieri il Comune di Napoli ha dato un aggiornamento sulla situazione, quartiere per quartiere. Accesi nella serata gli impianti delle luminarie in piazza Municipio, ma molte strade in tutta la città sono ancora al buio. In via Toledo l'illuminazione natalizia è stata posizionata solo in metà strada. Senza luminarie corso Garibaldi e piazza Garibaldi, mentre a corso Umberto i commercianti si sono autotassati per installarle.

Le luci di Natale in via Toledo

Le luci di Natale a Napoli per Municipalità

Di seguito, l'elenco dello stato dell'arte delle luci di Natale 2023 installate a Napoli, per Municipalità:

I Municipalità: completa/ accesa (manca solo via Morelli in fase completamento)

II Municipalità: Via Toledo completato montaggio e accensione.

III Municipalità: completa (installato anche pacco regalo largo Totò)

IV Municipalità: accesa ieri.

V Municipalità: completata e accesa ieri.

VI Municipalità: accesa ieri

VII Municipalità: accesa ieri.

VIII, IX, X Municipalità: complete.

Per quanto riguarda, infine, gli alberi di Natale: montato e acceso l'albero in piazza Vanvitelli, appena sarà conclusa anche accensione dei pacchi da regalo la squadra completerà l'allaccio al quadro elettrico per l'albero e cocchio in piazza Muncipio. Per la videomapping è stata fatta la prova al Borgo Vergini, nel Palazzo Spagnuolo.

L'albero di Natale acceso in piazza Municipio