I carabinieri del Nas stanno effettuando in queste ore ispezioni nei centri vaccinali e nei centri di distribuzione per verificare se ci sono in giacenza dosi del vaccino AstraZeneca appartenenti al lotto ABV2856, quello sospeso dall'Aifa. Le dosi, distribuite anche in Campania nelle scorse settimane, sono state in parte già somministrate a forze dell'ordine e personale scolastico ma, come diffuso dall'Unità di Crisi della Regione Campania e dalle Asl, non sono stati registrati eventi avversi; le Asl hanno comunque attivato la sorveglianza sanitaria per le persone che hanno ricevuto nei giorni scorsi il vaccino proveniente da quel lotto.

Le operazioni, che si stanno svolgendo contemporaneamente in tutta Italia, sono partite su disposizione della Procura di Catania, che ha iscritto 10 persone nel registro degli indagati per la morte di Stefano Paternò, il sottufficiale della Marina Militare ad Agusta, 43 anni, deceduto ieri mattina per arresto cardiaco in casa sua, il giorno dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino proveniente dal lotto ora sospeso. Al momento non sono emersi collegamenti col vaccino ma, come da prassi, la somministrazione di quel determinato lotto è stata temporaneamente sospesa in attesa di ulteriori accertamenti.

Nel pomeriggio i carabinieri del Nas hanno ispezionato il centro vaccinale della Mostra d'Oltremare di Napoli, principale punto della regione; il controllo si è concluso poco prima delle 19. Le dosi provenienti da quel lotto sono state utilizzate anche a Salerno. L'Asl locale, in una nota, ha spiegato che "ad oggi non si sono registrate reazioni avverse nella popolazione. Pertanto, considerando che tali reazioni si manifestano immediatamente dopo l'inoculazione, si ritiene opportuno fornire alla popolazione le più ampie rassicurazioni". I Nas hanno ispezionato anche i centri vaccinali di Nola e Giugliano in Campania, dove le poche dosi arrivate nei giorni scorsi appartenenti al lotto ABV2856 sono state tutte già somministrate e non si è verificato nessun evento avverso; nessuna reazione registrata nemmeno a Benevento.