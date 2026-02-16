L’operatore del 112 al telefono si finge un corriere e salva una donna dalle botte dell’ex marito

È accaduto ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino. L’operatore, fingendosi un corriere, ha condotto la vittima e il suo aguzzino in un altro luogo, dove l’uomo, un 50enne, è stato arrestato.

Un altro episodio di violenza di genere arriva, stavolta, da Ariano Irpino, nella provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è recato nell'abitazione dell'ex moglie e, dopo aver infranto una finestra, si è introdotto all'interno e ha minacciato e percosso la donna.

Ciononostante, la donna è riuscita a contattare un familiare, che ha immediatamente allertato il 112. Un operatore del numero unico di emergenza ha preso subito contatto con la donna e, sentendo la voce dell'ex marito che le chiedeva con chi parlasse, si è finto un corriere e ha detto alla vittima di recarsi alla stazione ferroviaria di Ariano Irpino per ritirare un pacco; nel frattempo, ha allertato una pattuglia dei carabinieri che si trovava in zona.

E così la donna, senza mai interrompere la comunicazione con l'operatore del 112, è salita in auto con l'ex marito violento e insieme si sono recati alla stazione: ad attendere il 50enne, però, c'erano i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Ariano Irpino che, dopo aver messo in sicurezza la vittima, hanno arrestato l'uomo. Il provvedimento è stato poi convalidato dal gip del Tribunale di Benevento, che ha disposto per il 50enne gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.