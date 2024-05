video suggerito

Tutte le location dei film girati a Napoli nell’estate 2024: ci sono Jesse Williams, Marco D’Amore e Maria Esposito A Napoli si gira la nuova serie Amazon del regista di Breaking Bad. Ma anche Vesuvio con Marco D’Amore, Malavia, Hungry Bird di Antonio Capuano, “Breve storia d’amore” con Valeria Golino e Adriano Giannini, “Questi fantasmi” con Alessandro Gassman. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli si conferma ancora una volta capitale del cinema e della fiction italiana. Solo nel mese di maggio sono ben 5 i film e le serie di livello internazionale in lavorazione che hanno scelto il capoluogo partenopeo per le riprese. In città per girare, in questi giorni, anche Jesse Williams, star americana protagonista di Grey's Anatomy, che recita nella serie tv di Amazon Prime "Regina del Sud", diretta da Adam Bernstein, il regista americano di "Breaking Bad", ma anche Marco D'Amore e Maria Esposito, protagonisti del film "Vesuvio", tratto dal romanzo di D'Amore, già star di Gomorra la serie nei panni di Ciro l'Immortale. E poi, ancora, Mina Settembre 3 con Serena Rossi, "Malavia"di Nunzia De Stefano, "Hungry Bird" di Antonio Capuano, "Breve storia d'amore" con Valeria Golino e Adriano Giannini, "Questi fantasmi" con Alessandro Gassman.

Si tratta di grandi produzioni cinematografiche di livello nazionale e internazionale, la cui realizzazione è supportata dal lavoro dell’Ufficio Cinema del Comune di Napoli. La presenza di tanti film e serie a Napoli conferma l'attrattività che la città esercita sulle produzioni audiovisive nazionali e internazionali. "Siamo entusiasti del crescente interesse che il cinema nutre per Napoli – dichiara a Fanpage.it Sergio Locoratolo, coordinatore delle Politiche Culturali del Comune di Napoli – confermando il ruolo della città come set ideale per raccontare storie e valorizzare il nostro straordinario patrimonio artistico e culturale. Le produzioni cinematografiche e televisive non solo generano un indotto economico importante per la città, ma contribuiscono anche a promuovere l'immagine di Napoli in Italia e nel mondo".

Vesuvio, i set del nuovo film con Marco D'Amore e Maria Esposito

Tra i titoli in lavorazione che spiccano nel mese di maggio c'è "Vesuvio", lungometraggio diretto da Cécile Allegra, con Marco D'Amore e Maria Esposito, la celebre Rosa Ricci di Mare Fuori.

Il film, tratto dal romanzo dello stesso D'Amore si gira a Scampia, sul Lungomare di via Caracciolo, tra Castel dell'Ovo e la Rotonda Diaz, ma anche a Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Racconta una storia criminale in cui i figli dei boss di camorra si liberano dai loro padri.

Vesuvio ha lasciato nel mio cuore la sconfinata bellezza delle grandi avventure e la malinconia che sente l’anima quando qualcosa di grande finisce. Porto con me un naso rosso, i sorrisi dei miei piccoli grandi colleghi, il talento di una troupe straordinaria, il coraggio e la tenacia di Cécile, la mia Napoli e le sue periferie e l’addore ‘e mare … la chiudo, non a caso, con una frase di Calvino dal Barone Rampante…il resto sarà Cinema e pubblico e la voglia che ascoltiate questa storia meravigliosa… Il Barone ha lavorato duramente per riunire la gente…dalle cose pratiche è passato poi a fare progetti per una Repubblica Mondiale dove l’uguaglianza, la libertà e la giustizia sarebbero state la regola…

A Napoli si gira Regina del Sud, la serie Amazon del regista di Breaking Bad

Riprese cinematografiche anche nella città di Napoli per "Regina del Sud", serie tv di Amazon Prime Video Italia, in collaborazione con Lux Vide del gruppo Fremantle, con un cast internazionale, diretta da Adam Bernstein, regista americano che ha lavorato a Breaking Bad, ma anche Fargo, Scrubs, Shameless e Masters of Sex. La serie ha per protagonista l'attore americano Jesse Williams, volto noto per Grey's Anatomy, ed è ambientata principalmente nella costiera amalfitana. La serie racconta la storia di Daniel De Luca, italo-americano a Positano, con un passato da marine.

Malavia si gira a Ponticelli e San Giovanni

Tra gli altri film in produzione a Napoli c'è "Malavia", diretto da Nunzia De Stefano e prodotto da Archimede, regista e sceneggiatrice, ex moglie di Matteo Garrone, che racconta la vita di giovani ragazzi della periferia che trovano riscatto nella musica attraverso il rap. Come location per le riprese sono stati scelti i quartieri di Napoli Est, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio.

Valeria Golino e Adriano Giannini al centro storico

C'è poi "Breve storia d'amore", film opera prima della regista Ludovica Rampoldi, che ha per protagonisti Valeria Golino e Adriano Giannini. Il film si gira in diverse zone della città, dal centro storico, con il Teatro San Carlo e la Galleria Umberto, alla periferia.

Hungry Bird di Antonio Capuano si gira a Mergellina

Si gira quasi tutto in interni "Hungry Bird", il nuovo film del maestro regista Antonio Capuano con Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni. Sono previste però anche riprese in esterna tra Mergellina e Posillipo. Set al Rione Sanità, invece, per "Questi fantasmi", film TV per la RAI ispirato alla commedia di Eduardo De Filippo, con protagonista Alessandro Gassman. Mentre sono in produzione anche "Transiti. Il cinema migrante di Elvira Notari", documentario sulla figura di Elvira Coda Notari, prima regista donna in Italia, e "Mina Settembre 3", terza stagione della fortunata serie tv con Serena Rossi con location a Chiaia, via dei Tribunali e Rione Sanità. Sono in preparazione, infine, Mare Fuori 5, quinta stagione della serie tv, con la regia di Carmine Elia, Milena Cocozza e Ivan Silvestrini e “La colonna infame”, serie TV di Marco Bellocchio sulla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora.

"In questo senso – aggiunge Sergio Locoratolo – è importantissimo il lavoro che svolge l'Ufficio Cinema del Comune di Napoli nel supportare le produzioni cinematografiche e televisive che scelgono la nostra città come set. Le riprese di queste produzioni – conclude Locoratolo – rappresentano un'occasione unica per valorizzare i nostri talenti e per far conoscere al grande pubblico la bellezza e la vivacità di Napoli. Continueremo a sostenere il settore audiovisivo con impegno e dedizione, per fare di Napoli un polo di eccellenza per la produzione cinematografica e televisiva".