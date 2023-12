Lo urtano con la bici, lui estrae un coltello e minaccia due bimbi di 11 e 12 anni: “Vi ammazzo” A Giugliano, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 68 anni per minaccia aggravata e porto abusivo di arma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un banale incidente, un urto accidentale, ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Giugliano, nella provincia di Napoli, dove un uomo del posto di 68 anni – incensurato – è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di arma: l'uomo, infatti, non ha esitato a estrarre un coltello e a minacciare di morte due bambini di 11 e 12 anni.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano, mentre stavano percorrendo via I Maggio, si sono imbattuti nei due bambini che, visibilmente spaventati, hanno chiesto aiuto. Riportata la calma, i militari dell'Arma ricostruiscono l'accaduto: poco prima, i due giovanissimi si trovavano all'interno della Villa Comunale in sella alle loro bici quando uno dei due ha inavvertitamente urtato il 68enne. L'uomo, in tutta risposta, ha tirato fuori dalla tasca un coltello a serramanico lungo 15 centimetri e ha minacciato i due bambini: "Andate via o vi ammazzo".

Una volta ricevuta la descrizione del 68enne, i carabinieri si sono messi sulle sue tracce e non ci hanno messo molto a rintracciarlo: è ancora in Villa Comunale. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso del coltello a serramanico. Ai carabinieri ha provato a giustificarsi: "I ragazzi di oggi sono tutti maleducati". Questo, ovviamente, non gli ha evitato una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.