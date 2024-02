Lo scantinato della scuola usato come poligono: lì la camorra provava le armi È quanto scoperto dai carabinieri in una scuola abbandonata a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli. Nella scuola trovata anche sostanza stupefacente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una vecchia scuola, ormai abbandonata, utilizzata come poligono di tiro dalla camorra: questa la scoperta effettuata dai carabinieri della locale compagnia a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli. In particolare, i controlli dei militari dell'Arma si sono concentrati sul Rione Penniniello, complesso di edilizia popolare della città oplontina; qui, nello scantinato dell'istituto scolastico abbandonato, i carabinieri hanno scoperto il poligono di tiro improvvisato, utilizzato verosimilmente dalla criminalità organizzata locale per provare le armi.

Sulle parei dei sotterranei della scuola, infatti, i carabinieri hanno rilevato decine di fori di proiettile; inoltre, in un vano ricavato tra i mattoni, sono state rinvenute e sequestrato 40 munizioni a salve. E ancora, sempre nei locali dell'edificio scolastico abbandonato, i militari dell'Arma hanno trovato 200 grammi di marijuana, 4 bilancini di precisione e vario materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente.

Durante i controlli al Rione Penniniello, i carabinieri hanno anche controllato il rispetto del Codice della strada: sono state tre le patenti ritirate, mentre un veicolo è stato sequestrato. Inoltre, un giovane di 17 anni è stato denunciato per ricettazione: il minorenne è stato fermato in strada mentre guidava una bici elettrica risultata provento di furto.