Litiga con un motociclista e lo prende a bastonate, arrestato 72enne a Torre del Greco

Un banale botta e risposta per motivi di viabilità, forse una precedenza mancata o qualche manovra azzardata nel traffico. Sarebbe bastato questo per scatenare la furia di un 72enne di Torre del Greco, che è sceso dall'automobile ed ha aggredito un giovane motociclista: quando i poliziotti sono arrivati, lo hanno trovato mentre prendeva a bastonate il malcapitato che cercava di proteggersi la testa con il casco.

É successo nel popoloso comune del Napoletano nel pomeriggio di ieri, 19 settembre. Gli agenti del commissariato di Torre del Greco si sono imbattuti nella coppia mentre percorrevano via Nazionale, durante il servizio di pattugliamento di routine del territorio. L'anziano continuava a dare colpi e l'altro, impossibilitato ad allontanarsi, tentava alla meglio di proteggersi almeno il capo. Sono intervenuti e sono riusciti a fermare l'aggressione, per poi ascoltare entrambi per capire cosa fosse successo.

É emerso così che tutto era nato da una semplice discussione nel traffico: il ragazzo ha raccontato che poco prima c'era stato un battibecco e il 72enne era subito sceso dal veicolo, bastone alla mano, e aveva cominciato a colpirlo e a minacciarlo di morte. L'uomo è stato perquisito e nelle sue tasche è stato rinvenuto un coltello a serramanico; i controlli sono stati estesi anche alla sua automobile e, ispezionando l'abitacolo, gli agenti hanno rinvenuto un altro coltello; entrambi sono stati sequestrati. Per il 72enne, che risulta avere precedenti di polizia, sono scattate le manette: le accuse sono di minaccia e lesioni personali e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.