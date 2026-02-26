Gli arriva una cartella esattoriale, prende a testate in faccia il dipendente allo sportello dell’ufficio Tributi

Momenti di paura nella mattinata di ieri, mercoledì 25 febbraio, all'Ufficio Tributi del Comune di Acerra, nella provincia di Napoli, dove un cliente ha litigato con un dipendente, colpendolo poi con una testata al volto. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, ancora da verificare, l'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite per le modalità di trasmissione di una cartella esattoriale: a quel punto, un uomo di 62 anni avrebbe sferrato la testata al volto del dipendente dell'Ufficio Tributi e si sarebbe poi allontanato.

Il malcapitato è stato soccorso e trasportato nel più vicino ospedale, dove è stato medicato per la ferita riportata al viso e poi dimesso con una prognosi di tre giorni. Nell'Ufficio Tributi del Comune di Acerra sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le opportune indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare tutte le responsabilità dell'accaduto. Al momento, infatti, nessun provvedimento è stato ancora adottato nei confronti del 62enne, presunto responsabile dell'aggressione.