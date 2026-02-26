napoli
video suggerito
video suggerito

Gli arriva una cartella esattoriale, prende a testate in faccia il dipendente allo sportello dell’ufficio Tributi

È accaduto ad Acerra, nella provincia di Napoli, nella mattinata di ieri, 25 febbraio. Indagini in corso da parte dei carabinieri per rintracciare l’aggressore.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Momenti di paura nella mattinata di ieri, mercoledì 25 febbraio, all'Ufficio Tributi del Comune di Acerra, nella provincia di Napoli, dove un cliente ha litigato con un dipendente, colpendolo poi con una testata al volto. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, ancora da verificare, l'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite per le modalità di trasmissione di una cartella esattoriale: a quel punto, un uomo di 62 anni avrebbe sferrato la testata al volto del dipendente dell'Ufficio Tributi e si sarebbe poi allontanato.

Il malcapitato è stato soccorso e trasportato nel più vicino ospedale, dove è stato medicato per la ferita riportata al viso e poi dimesso con una prognosi di tre giorni. Nell'Ufficio Tributi del Comune di Acerra sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le opportune indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare tutte le responsabilità dell'accaduto. Al momento, infatti, nessun provvedimento è stato ancora adottato nei confronti del 62enne, presunto responsabile dell'aggressione.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
"Abbiamo provato a scongelare il cuore con l'acqua": gli infermieri presenti al trapianto
La storia del piccolo Claudio, morto nel 2023 al Monaldi: "Per noi quell'ospedale era un'eccellenza"
Parla il papà di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto: "Sentivo che sarebbe finita male"
Slittano i funerali del piccolo Domenico, l'avvocato: "Non troviamo un cardiochirurgo che voglia fare il perito"
Trapianto fallito al Monaldi: il contenitore usato per trasportare il cuore per Domenico Caliendo
Chi sono i sette medici al momento indagati per la morte di Domenico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views