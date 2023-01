Lite in campo, poi spuntano le pistole: paura durante una partita di calcio a 5 a Casavatore Una rissa in campo, l’allenatore che prova a fare da piacere e un gruppo di persone a volto coperto che, pistola in pugno, lo aggredisce: succede a Casavatore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una rissa in campo, l'allenatore che interviene per fare da paciere e un gruppo di persone che invece, armati di pistola, prima lo minacciano e poi lo colpiscono con il calcio dell'arma. Una vicenda surreale quella accaduta a Casavatore, in provincia di Napoli, durante una gara di calcio a cinque under-19, tra i padroni di casa ed il Quarto, disputatasi domenica pomeriggio. Sulla vicenda c'è un'indagine in corso da parte dei carabinieri di Casoria, che stanno cercando di ricostruire il tutto e dare un nome agli aggressori, accertando dinamiche e modalità.

Tutto è accaduto durante la partita: dopo alcune scaramucce tra giocatori, si è passati alla rissa che ha visto un calciatore del Quarto (già con le stampelle a causa di una frattura alla gamba) finire a terra ed essere aggredito. L'allenatore del Quarto è quindi intervenuto per difendere il suo giovane calciatore, ma a quel punto è arrivato un gruppetto di persone a volto coperto, armate di pistola, che se la sono presa proprio con l'allenatore, "colpevole" di essere intervenuto. Il tutto davanti agli occhi, terrorizzati, degli spettatori tra cui tantissimi genitori, parenti e amici dei ragazzi in campo. Nella colluttazione, uno del gruppo ha colpito alla testa l'allenatore con il calcio della pistola: per lui, un trauma cranico.

I carabinieri di Casoria sono quindi intervenuti per raccogliere la denuncia dell'allenatore, nonché per scortare la squadra flegrea fino alla tangenziale. "Auspichiamo che la responsabilità di quanto avvenuto venga accertata quanto prima dalle forze dell'ordine, al fine di identificare gli aggressori e prendere i giusti provvedimenti", spiega l'ASD Quarto Futsal in una nota, "Al di là della sconfitta che è maturata sul campo, in quanto ASD Futsal Quarto, noi ci sentiamo responsabili dell’incolumità dei nostri tesserati e valuteremo il da farsi per il prosieguo della nostra attività a livello giovanili, poiché il nostro interesse primario è garantire ai ragazzi di andarsi a divertire sui campi in massima sicurezza, al di là di ogni risultato sportivo".