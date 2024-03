L’ex deposito dei bus Anm di Stella Polare abbandonato al degrado e preda degli sciacalli Dossier in commissione Trasporti: “L’ex deposito abbandonato da anni al degrado. Ora basta, va trasformato nel parcheggio dei bus turistici” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

L'ex deposito dei bus Anm di Stella Polare, in via Marina, abbandonato al degrado, pieno di rifiuti e immondizia. Ceduto dall'azienda dei bus al Comune di Napoli, dovrebbe essere venduto o valorizzato nell'ambito del piano di risanamento della società dei trasporti. Ma al momento è lasciato all'incuria, pieno di masserizie e preda di ripetute scorribande. La desolazione e il degrado emergono in foto e video inviate alla commissione Infrastrutture del Comune di Napoli, presieduta da Nino Simeone e raccolte in un dossier. In passato l'ex deposito è stato anche occupato abusivamente. Il Comune di Napoli vorrebbe trasformarlo in un laboratorio per il restauro dei reperti archeologici trovati durante gli scavi della metro Linea 1 in piazza Municipio. Sulla questione Nino Simeone e Gennaro Acampora (Pd) non hanno dubbi: "L'ex deposito sia utilizzato come parcheggio per i bus turistici che arrivano in città".

La denuncia: "Abbandonato al degrado, diventi parcheggio bus turistici"

Sembra essere stato accantonato, quindi, il progetto iniziale che prevedeva di farne, invece, il parcheggio dei bus turistici, con un facile accesso alla città, grazie alla vicina entrata dell'autostrada lungo via Marina. Attualmente i pullman turistici parcheggiano invece in strada, presso via Duca degli Abruzzi.

Ma cosa c'è scritto nel dossier della commissione trasporti?

Sono pervenute allo scrivente alcune immagini, allegate alla presente, relative alle condizioni di grave degrado ed incuria in cui versa lo storico deposito ex A.N.M. “Stella Polare”. Vedere lo stato di totale abbandono in cui si trova un immobile di proprietà comunale, che, tra l’altro, era strategico per la gestione della mobilità di superficie nella nostra città, attualmente invaso da rifiuti e preda di continui atti di sciacallaggio, è davvero un colpo al cuore. Ricordo che si tratta, inoltre, di un luogo storico per il trasporto pubblico locale napoletano e le sue attuali condizioni ledono l’immagine della nostra città e quella della stessa A.N.M., ed offendono i tantissimi dipendenti dell’A.N.M., che hanno lavorato in quel deposito per anni.

E conclude:

Sono a conoscenza del progetto di realizzazione di un laboratorio archeologico per la collocazione e la conservazione dei reperti provenienti dagli scavi archeologici della linea metropolitana, ma sono ancora fermamente e ancor di più convinto che questo immobile debba essere adibito a Terminal per la sosta dei bus turistici. Con l’istituzione delle ZTL per i tanti bus turistici che in gran parte invadono il Centro, la nostra città necessita con urgenza di un’area non troppo delocalizzata per la sosta temporanea di questi mezzi, ed il deposito “Stella Polare”, vista l’ampiezza degli spazi e la sua posizione strategica, potrebbe essere perfettamente idoneo alla realizzazione di questa infrastruttura, che sarebbe fondamentale per il miglioramento della viabilità.

Acampora (Pd): "Diventi deposito bus turistici"

Sulla vicenda interviene anche Gennaro Acampora, capogruppo PD in consiglio comunale:

"Il mio massimo appoggio e sostegno alla proposta del collega e presidente della commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile Nino Simeone. Destinare lo storico deposito ex A.N.M. “Stella Polare" a futuro terminal dei bus turistici non è solo un intervento da approntare in tempi brevi, a fronte dell'attuale degrado in cui versa l'intera, ma anche una soluzione tanto in linea con la sua vocazione storica quanto essenziale una volta istituita la ZTL, per servire un'area strategica nei flussi di trasporto nella nostra città. Siamo aperti e disponibili a tutte le iniziative che in ambito consiliare possono essere funzionali a questo obiettivo."