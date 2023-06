Lettera di Papa Francesco agli studenti della scuola napoletana: “Coltivate accoglienza e solidarietà” Gli studenti dell’Isis Isabella D’Este Caracciolo hanno donato un piviale al Pontefice. Il Papa li ha ringraziati con una lettera.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sorpresa all'Istituto Isabella D'Este Caracciolo per il messaggio di Papa Francesco. Gli studenti dell'antica scuola che vanta numerosi indirizzi (tessile, calzaturiero, grafico e alberghiero, solo per citarne alcuni) lo scorso aprile avevano fatto dono al Papa per il X Anniversario del Pontificato di un Piviale "Maria, Icona della Trinità", ispirato a Maria che Scioglie i Nodi, venerata a Napoli nella chiesa dell'Immacolatella. Il Sommo Pontefice ha voluto ringraziare tutti gli studenti e il personale scolastico con un messaggio, nel quale invita a "coltivare i valori dell'accoglienza, della tradizione e della solidarietà".

A renderlo noto è stato lo stesso Isis Isabella D'Este Caracciolo, guidato dalla dirigente scolastica Giovanna Scala, che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook. "È di ieri la lettera che Papa Francesco ha fatto recapitare al dirigente scolastico, la dottoressa Giovanna Scala, ringraziando per il dono del piviale. Siamo ancora emozionati al ricordo di una bellissima esperienza che ha coinvolto tutto l'istituto, e tutti vicini al Papa per la sua testimonianza di uomo di pace e concordia universale".

L'incontro a Roma il 19 aprile

L'incontro era avvenuto il 19 aprile scorso. In quella occasione, una delegazione della scuola, guidata dalla dirigente scolastica, aveva incontrato il Santo Padre, al quale aveva portato il piviale in omaggio. "È stata una grandissima emozione – il commento all'epoca della scuola – la consegna del piviale donato a Papa Francesco dal nostro istituto. Ispirato al culto a Maria che Scioglie i Nodi molto venerata dal Pontefice ed anche a Napoli, è un dono che suggella la grande ammirazione di tutti noi per il Papa, per il suo ministero e per la sua voce sempre alta a difesa dei poveri e degli ultimi. Grazie ai docenti che hanno lavorato in sinergia, grazie agli studenti per il loro entusiasmo travolgente, grazie al dirigente scolastico Giovanna Scala per il continuo incoraggiamento e per il lavoro sempre in prima linea. E non finisce qui…".

Leggi anche A Napoli distributori di merendine anche nelle scuole, il Comune sospende la gara

La lettera di Papa Francesco all'istituto napoletano

Il Papa, attraverso una lettera di monsignor Roberto Campisi della segreteria di Stato Vaticana del 20 giugno scorso, ha voluto ringraziare la scuola napoletana. Il Santo Padre si è detto "grato per i sentimenti che hanno suggerito l'affettuoso gesto" ed ha assicurato "un ricordo nella preghiera e incoraggia a perseverare nell'impegno educativo offrendo alle giovani generazioni occasioni e tempi per coltivare i valori dell'accoglienza, della tradizione e della solidarietà". Il Papa, "invocando la protezione della Vergine Maria, impartisce di cuore la Benedizione Apostolica, che volentieri estende all'intera comunità scolastica e alle persone care, auspicando che gli studenti possano sempre camminare con gioia sulla via della pace e della concordia per costruire un mondo armonioso".