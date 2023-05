Lei scopre di avere un tumore al cervello, lui la sposa in clinica: la storia d’amore (a lieto fine) La vicenda arriva dalla provincia di Salerno e vede protagonisti Rosario e Marcia, che si sono sposati dopo che lei è stata operata per un tumore al cervello.

A cura di Valerio Papadia

Una storia d'amore nata 15 anni fa online, come se ne sentono molte, quella tra Rosario, 53enne di Pagani, nel Salernitano e Marcia, 49enne brasiliana. Una storia d'amore che ha sconfitto la distanza, quando la donna ha deciso di raggiungere l'amato nella provincia di Salerno, ma anche le avversità e la malattia: quando Marcia ha scoperto di avere un tumore al cervello ed è stata operata, Rosario non ci ha pensato due volte e le ha chiesto di sposarla; il matrimonio si è celebrato in clinica.

Nel 2012, mentre si trovava ancora in Brasile, Marcia scopre di avere un tumore al cervello dopo aver avuto una crisi epilettica: le viene detto che la neoplasia è benigna. Passano gli anni, la storia d'amore con Rosario prosegue, lei si trasferisce a Pagani. Nel marzo di quest'anno, però, un'altra crisi: il tumore è peggiorato, non è più benigno e va operato. Marcia il 30 marzo si sottopone all'intervento all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, e allora Rosario, dopo l'operazione (perfettamente riuscita), decide di sposarla.

Così lo scorso 25 aprile, giorno in cui si celebra la Liberazione, nella clinica di Roccapiemonte in cui la donna sta seguendo il percorso di cure e riabilitazione, si è celebrato anche il matrimonio tra Rosario e Marcia: le nozze sono state celebrate dal vicesindaco di Roccapiemonte, Roberto Fabbricatore. "È stata una delle poche emozioni belle che la politica mi ha regalato… sono Onorato e ancora emozionato per aver celebrato questo bellissimo matrimonio… il buon Dio è con voi" ha scritto il vicesindaco sui social, commentando la vicenda.