La Lega a Napoli contro De Luca: “Sulla Sanità ha fallito, l’Autonomia differenziata fa bene al Sud”

La Lega di Matteo Salvini a Napoli contro il governatore Vincenzo De Luca: "Sulla chiusura dei pronto soccorso tira in ballo dati del 2022 che non c'entrano nulla con l'attuale governo. Punta il dito contro tutto e tutti per distogliere attenzioni dai suoi fallimenti". L'affondo all'ex sindaco "sceriffo" di Salerno arriva nel corso dell'incontro "#differenziamoci" a Napoli, il format promosso dalla Lega sulla riforma dell'Autonomia differenziata che si è tenuto venerdì al Grand Hotel Oriente.

Al centro del dibattito la riforma Calderoli sulla Sanità pubblica e privata in Campania. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario al Lavoro e commissario regionale del partito Claudio Durigon, plenipotenziario di Salvini per la Circoscrizione Sud in vista delle prossime Europee, e l'eurodeputato Aldo Patriciello, ex Forza Italia, dallo scorso dicembre entrato nei ranghi del partito di Salvini, la consigliera regionale Carmela Rescigno, l'organizzatore del format Gennaro Castiello. Nel corso della serata è stato proiettato un contributo del professor Sabino Cassese che ha spiegato i vantaggi che porterà l'Autonomia al Sud.

Per Gennaro Castiello,

"Con questo format intendiamo declinare tutti i vantaggi della Riforma Calderoli sull'autonomia differenziata", ha spiegato Gennaro Castiello. "Partiamo dalla Sanità e lo facciamo con due personalità di spicco del panorama politico, seguiranno altri incontri nelle altre province con tutti i candidati alle europee e con esperti dei settori che andremo ad esaminare".

A prendere la parola, soffermandosi su come la Lega di Matteo Salvini in Campania punti a diventare primo partito del centrodestra, seguendo il trend delle scorse europee, l'eurodeputato Aldo Patriciello:

"Sono in piena campagna elettorale e devo dire che sto riscuotendo un grande entusiasmo e consenso verso la Lega che quasi mi lascia sorpreso perché, ad essere sincero, non me lo aspettavo, in particolare nel collegio Sud. Stiamo sulla strada giusta e grazie alla guida di Claudio Durigon, che stimo personalmente, si rinnova la fiducia verso un partito che fa della sua bandiera la difesa dei territori e di quei valori che sono tipici delle nostre Comunità: orgoglio, identità e tradizione. Valori che l'Europa dei burocrati è pronta a cancellare nel nome di una globalizzazione che nulla a che vedere con l'Italia", conclude l'eurodeputato.

È intervenuto anche il presidente della Commissione Anticamorra della Regione Campania, Carmela Rescigno che ha chiesto fiducia perché la Lega è impegnata in una dura e leale opposizione al governatore De Luca che altrimenti avrebbe già portato nel baratro la Campania senza una ‘sorveglianza speciale'.

A spiegare i contenuti della riforma Calderoli è stato il Commissario della Lega, il senatore Claudio Durigon:

"Sulla riforma dell'autonomia stiamo assistendo ad una vera e propria mistificazione della sinistra ed in particolare di Vincenzo De Luca. Sempre più macchietta di sé stesso. Non c'è più differenza tra lui e la caricatura di Crozza. Ma è possibile che una Regione come la Campania debba essere governata da uno che non si assume responsabilità e punta il dito contro tutto e tutti per distogliere attenzioni dai suoi fallimenti? Sulla chiusura dei pronto soccorso, ad esempio, tira in ballo dati del 2022 che non c'entrano nulla con l'attuale governo".

Poi, il sottosegretario al lavoro ha concluso:

"Oltre 65mila persone ogni anno vanno a curarsi fuori regione perché le nostre strutture, nonostante le tante eccellenze del personale medico e sanitario, sono in sofferenza. Con l'Autonomia differenziata, il bravo amministratore che evita sperperi, può utilizzare le risorse e reinvestirle sul proprio territorio. Lo hanno capito anche i sindaci che, a differenza del governatore, non disertano gli incontri istituzionali e aprono alle opportunità di una riforma storica che riporterà il merito tra la nostra classe dirigente".