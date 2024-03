Le immagini del nuovo pontile di Torregaveta: “Terrazza sul mare per i selfie con Ischia e Procida” I rendering del nuovo pontile di Torregaveta che sarà ristrutturato con il rifacimento delle ringhiere laterali, il rafforzamento dei piloni e una nuova pavimentazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il pontile di Torregaveta, nella zone di Bacoli e dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli, sta per rinascere. Sarà completamente rimesso a nuovo, nell'ambito di un progetto di restyling condotto dal Comune di Bacoli, guidato dal sindaco Josi Della Ragione, in collaborazione con la Regione Campania. Avrà una nuova pavimentazione, con paletti per le ringhiere e funi laterali. Rafforzati anche tutti i piloni ammalorati. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino, che in un post su Facebook ha spiegato: "È quasi pronto. Sarà completamente rinnovato, già tra qualche mese".

Il pontile, una lunga passeggiata a mare, nel Golfo di Pozzuoli, con le isole di Ischia e di Procida a far da sfondo, potrà essere utilizzato per fare splendide foto per le coppie di innamorati, ma anche per immortalare i momenti più belli di matrimoni, battesimi e comunioni.

Il sindaco di Bacoli: "Cantiere al via tra poco"

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha commentato con entusiasmo l'avvio del cantiere:

Spettacolo! Ecco come sarà il pontile di Torregaveta. È quasi pronto. Avrà nuova pavimentazione, paletti e funi laterali. Sono stato rafforzati tutti i piloni ammalorati. La nostra terrazza sul mare. Affacciati su Procida ed Ischia. Sulle isole. E su tramonti sempre più belli. È un cantiere che stiamo seguendo in sinergia con la Regione Campania, che ringrazio. Sarà completamente rinnovato, già tra qualche mese. Accoglierà i tantissimi che qui trovano pace e serenità. Le migliaia di persone che scelgono il nostro pontile per immortalare i giorni più importanti della propria vita. Matrimoni, compleanni, battesimi, comunioni. Accoglierà le tante persone che da qui arriveranno dalle isole. O decideranno di prendere le vie del mare. Avevamo promesso una rigenerazione di questo luogo così magico. Ci stiamo riuscendo. Il pontile di Torregaveta sarà ancora più affascinante. Ed ancora più sicuro. Insieme, siamo più forti. Insieme, tutto è possibile. Un passo alla volta.