Le frecce tricolori volano oggi a Napoli: a che ora e dove vederle Oggi le Frecce Tricolori su Napoli in occasione dei 150 anni dalla nascita degli Alpini. Lo spettacolo al termine della cerimonia di piazza del Plebiscito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Napoli: l'appuntamento, in attesa del Pozzuoli Air Show di domenica 16 ottobre, è per oggi, sabato 15 ottobre, quando i potenti mezzi dell'Aeronautica Militare sorvoleranno il capoluogo partenopeo al termine della Cerimonia di festeggiamento dei 150 anni degli Alpini che si tiene a Napoli. Le Frecce Tricolori sorvoleranno Piazza del Plebiscito al termine della cerimonia (che inizierà alle 11) e a seguire ci sarà la messa solenne della Basilica di San Francesco di Paola, officiata dall'ordinario militare.

Per poter assistere allo spettacolo, si potrà recarsi in un punto qualunque della città: dal Lungomare Caracciolo alle colline del Vomero e dei Camaldoli, ovvero i punti più alti del capoluogo Partenopeo. L'ideale saranno le località con ampia visuale del cielo partenopeo, che domani sarà particolarmente limpido.

Lo show "chiuderà" virtualmente il 150esimo anniversario della nascita del Corpo degli Alpini, nati a Napoli con Regio Decreto del 15 ottobre 1872 nell'ambito della "ristrutturazione" dell'esercito italiano, che volle creare un corpo ad hoc per la difesa dei valichi alpini, diventato poi uno dei Corpi di Fanteria di Montagna più antichi al mondo. "La nostra storia è la storia di un impegno al servizio dell'Italia, in guerra e in pace, sul fronte della sicurezza nazionale e internazionale e su quello delle emergenze", ha dichiarato il generale Ignazio Gamba, comandante delle Truppe Alpine dell'Esercito