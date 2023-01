Le asportano un rene per salvarle la vita: intervento riuscito a Salerno, la bimba è già a casa Una bambina è stata sottoposta all’asportazione del rene destro da parte dei medici dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona: già dimessa, sta bene.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un rene da rimuovere per salvarle la vita: un'operazione resa complicata dal fatto che la piccola paziente avesse solo sei anni ed era già stata sottoposta qualche anno fa ad un altro intervento per un problema di ematuria. Ma tutto alla fine è andato per il meglio, e dopo la degenza la piccola è stata dimessa ed è tornata a casa in ottime condizioni di salute. Protagonisti i medici dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, e in particolare il reparto di Chirurgia Pediatrica guidato dal dottor Umberto Ferrentino che ha coordinato il delicatissimo intervento sulla piccola paziente.

Tutti è iniziato qualche giorno fa, con l'arrivo della bimba in ospedale: le analisi avevano fatto emergere un aumento volumetrico del rene di sinistra con funzionalità conservata, ma anche seri danni al rene di destra, con problematiche vescicali e reflusso di urina nell'uretere. Da qui la decisione di asportarlo, per evitare che avesse ripercussioni anche sull'altro rene e alla vescica. Così si è proceduto ad un intervento con laparoscopia: operazione che è perfettamente riuscita, tanto che la bambina è stata già dimessa ed è tornata a casa. "La bambina sta bene, sarà sottoposta ad altri controlli per tutelare nel tempo il rene sano, e questa storia a lieto fine è la testimonianza che il Reparto di Chirurgia Pediatrica del Ruggi è ormai punto di riferimento per ogni tipo di patologia legata all'apparato urinario dei bambini", spiega il dottor Ferrentino, "i ben noti viaggi della speranza alla ricerca di centri specializzati, non sono affatto necessari, i piccoli pazienti della nostra regione, troveranno anche al Ruggi, l'assistenza necessaria e le cure adeguate", ha aggiunto ancora il primario di Chirurgia Pediatrica.