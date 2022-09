Lavoro nero in bar, pizzerie e cantieri: irregolari 20 dipendenti su 36 nel Napoletano Controlli contro il lavoro nero nel Napoletano: ispezionate 9 attività tra bar, pizzerie e cantieri, irregolari 20 dipendenti su 36.

A cura di Nico Falco

Su 36 dipendenti controllati, 20 sono risultati essere totalmente in nero. E cinque di questi percepivano anche il reddito di cittadinanza. È l'esito dei controlli che, durante l'ultimo fine settimana, ha visto impegnato l'ispettorato del Lavoro col supporto dei Carabinieri nella provincia di Napoli; ispezionate 9 attività, tra cantieri edili, bar e pizzerie.

Le operazioni si inseriscono nel quadro di attività programmate sul piano nazionale dall'Ispettorato del lavoro, finalizzate al contrasto alla diffusione del lavoro nero e alle sue conseguenze: un esercito di dipendenti che non possono contare su coperture previdenziali e assicurative, che non avranno mai una pensione e che non hanno diritto a ferie o ad assicurazioni in caso di infortunio, oltre a ricevere, naturalmente, nella maggior parte stipendi più bassi di quanto dovuto a fronte di orari lavorativi privi di regole.

Complessivamente nell'ultimo fine settimana i controlli hanno interessato nove attività, tra pizzerie, bar e cantieri edili, e in tutte sono emersi profili di irregolarità per quanto concerne i dipendenti e le normative sulla sicurezza sul lavoro. È stata esaminata la posizione lavorativa di 36 lavoratori, dei quali 20 sono risultati totalmente a nero, ovvero il 55%, più della metà. Ai responsabili delle attività verranno comminate sanzioni amministrative per un totale di 57.600 euro, oltre ai recuperi previdenziali e assicurativi.

Durante i controlli sono state riscontrate anche numerose violazioni alle norme sulla salute e sulla sicurezza sul posto di lavoro, che hanno portato all'adozione di 21 provvedimenti di prescrizione e a porre in essere tutte le misure per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle unità produttive; per queste violazioni saranno comminate sanzioni per ulteriori 33mila euro. .

Per 8 delle 9 aziende ispezionate, infine, è scattata la sospensione dell'attività imprenditoriale in quanto i dipendenti a nero erano più del 10% del totale o per gravi violazioni in materia di sicurezza; circostanze che hanno portato a sanzioni per 21mila euro.