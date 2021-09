Lavori di messa in sicurezza della scuola in ritardo, i bimbi della Scherillo non possono iniziare l’anno I lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio sono stati ultimati in ritardo e l’ispezione dell’Asl non ha ancora avuto luogo. Per questo motivo, i bambini del 54° Circolo Didattico “M. Scherillo” di Soccavo, periferia occidentale di Napoli, non hanno ancora cominciato l’anno scolastico. I genitori hanno così organizzato una manifestazione per chiedere chiarimenti.

A cura di Valerio Papadia

La scuola è ricominciata lo scorso 15 settembre, con l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, ma non per tutti. I bimbi del 54° Circolo Didattico "M. Scherillo" di via Stanislao Manna, quartiere Soccavo, periferia occidentale di Napoli, non possono tornare a scuola. I lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'istituto scolastico, voluti dai genitori dopo numerose segnalazioni, sono partiti in ritardo: nonostante fosse stato garantito che tutto l'iter si sarebbe concluso entro il 15 settembre, data di inizio dell'anno scolastico, così non è stato. Manca ancora, infatti, il sopralluogo dell'Asl, organo che deve certificare che i bambini possono rientrare il classe.

"La scuola ha interpellato tutti gli interlocutori istituzionali a vario titolo coinvolti nella vicenda ed avevano assicurato alla scuola che tutte le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza sarebbero terminate entro il giorno 14 e che il 15 sicuramente i bambini sarebbero rientrati in classe. In realtà, i lavori di ristrutturazione, pur essendosi svolti celermente, non hanno rispettato i tempi previsti e, di fatto, ad oggi il Dirigente non ha alcuna certezza né in merito al termine dei lavori che potrebbe ulteriormente slittare né in merito ai tempi necessari a consentire agli operatori ASL di svolgere le verifiche. Al termine degli interventi, infatti, la Municipalità attenderà i controlli ASL che seguono una loro tempistica ed una loro programmazione" si legge in una circolare inviata dal Dirigente scolastico, la professoressa Gheta Maria Valentino, ai genitori.

Lunedì, 20 settembre, i genitori hanno organizzato una manifestazione all'esterno della scuola per chiedere chiarimenti. "Tutta l'utenza genitoriale, accompagnata possibilmente dai propri figli, è invitata a prendere parte alla manifestazione che si terrà alle ore 10.30 nel nostro plesso Michele Scherillo. Sono invitati anche tutti i docenti e i collaboratori scolastici.