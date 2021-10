Latte art, decorazioni su caffè e cappuccini: la napoletana Carmela Maresca nella top 5 dei baristi italiani Carmela Maresca, 27enne napoletana, residente a Pozzuoli, è la seconda classificata nella competizione di Latte art di livello rosso, uno dei più complessi, a Milano. «La gioia e la grinta verso questa disciplina – spiega Maresca a Fanpage.it – mi spingono sempre ad imparare nuove tecniche apprendendo dai più grandi».

A cura di Federica Grieco

È originaria di Napoli, residente a Pozzuoli, la seconda classificata nella gara nazionale di Latte Art – la competizione di decorazione che viene effettuata su cappuccini ed espressi macchiati – di livello rosso, ossia uno dei più complessi. Si chiama Carmela Maresca ha 27 anni ed è riuscita a ottenere il prestigioso risultato, diventando una tra i migliori quattro artisti della decorazione in tazza d'Italia. «La gioia e la grinta verso questa disciplina – spiega Maresca a Fanpage.it – mi spingono sempre ad imparare nuove tecniche apprendendo dai più grandi. Ci vuole passione, studio e tanti sacrifici, perché è una disciplina che toglie tempo».

Dopo due semifinali, disputate con il livello verde a Roma e Senigallia, concluse con un secondo posto che non le aveva permesso di accedere a nessuna delle due finali, Carmela non si è persa d'animo. La 27enne partenopea ha deciso di partecipare alla gara di Milano di livello rosso, dove, durante la semifinale, è riuscita a battere l'avversario più temuto della competizione con il risultato di 3 a 1. Questo importante risultato le ha permesso di accedere alla finale. «Stavo perdendo 2 a 0 – spiega la 27enne – ma sono riuscita a fare una rimonta, arrivato ad 2 a 2. Ho perso per un punto che è stato attribuito all'avversario».

La passione per il caffè e per la latte art di Maresca

Una passione, quella per le decorazioni in tazza, circa tre anni fa. «Ho sempre lavorato nelle caffetteria e fatto caffè e cappuccini – racconta Maresca – gli studi mi hanno fatto crescere professionalmente sulla materia prima, aprendomi molte strade. Poi la mia curiosità mi ha spinto, tra il 2018 e l'inizio del 2019, verso la Latte art ovvero l'arte di disegnare a mano libera con il latte nel caffè».

Studio e pratica sono necessari per poter raggiungere livelli di competizione elevati: «Ho studiato presso l'Accademia italiana Maestri del Caffè e la SCA (Specialty Coffee Association) a livello internazionale». Un secondo posto, che per Maresca è un incentivo a fare sempre di più e sempre meglio. «Arrivare seconda – conclude la 27enne – non è una fine, è solo un nuovo inizio per me».