Dare un'accelerata alla campagna vaccinale contro il Coronavirus in Campania – così come nel resto d'Italia – è fondamentale per porre freno, una volta per tutte, alla pandemia. Ecco che, proprio in vista del potenziamento della rete vaccinale, l'Asl Napoli 3 Sud – che ha competenza territoriale su una vasta area che comprende il Nolano, il Vesuviano e la Penisola Sorrentina – cerca volontari che possano somministrare i vaccini. Nella fattispecie, si ricercano, in tutti e 13 i distretti sanitari dell'Asl Napoli 3 Sud, medici, infermieri e farmacisti, iscritti ai relativi ordini di appartenenza, anche professionisti in quiescenza. Secondo il bando, i candidati dovranno dare la propria disponibilità per un turno di minimo 6 ore nell'arco di una giornata, indicando il distretto di riferimento all'atto di presentazione della richiesta. I responsabili dei punti vaccinali di popolazione di riferimento, poi, provvederanno al reclutamento in base alle disponibilità espressa dai volontari e alle esigenze dell'azienda.

"Le attività saranno svolte a totale titolo gratuito, salvo un rimborso in caso di trasferimento da una sede all'altra nel corso della stessa giornata utilizzando la propria automobile" si legge in una nota diramata dall'Asl Napoli 3 Sud. "Il personale che aderirà al bando – prosegue ancora la nota dell'Azienda sanitaria locale – riceverà, a cura dell'Asl Napoli 3 Sud, un'adeguata formazione per svolgere le attività richieste; inoltre, ai volontari che ancora non avessero ricevuto il vaccino e che ne faranno richiesta, verrà somministrato".

Ricordiamo che, come reso noto qualche giorno fa da una nota dell'Unità di Crisi della Regione Campania, attualmente le categorie prioritarie a cui verrà somministrato il vaccino anti Covid sono: personale sanitario, ultra 80enni, categorie fragili e disabili, personale scolastico e forze dell’ordine, servizi pubblici essenziali.