“Lasciata mia mamma col Covid in Ucraina per salvare i miei figli dalla guerra”, il dolore dei profughi a Napoli I primi profughi ucraini arrivati a Napoli in bus con donne e bambini: “In città organizzano barricate, il nostro futuro lo immaginiamo nel nostro paese”

A cura di Antonio Musella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra Russia-Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lejsa è arrivata in nottata a Napoli con le sue due figlie piccole, ha fatto un viaggio di oltre 33 ore, dal suo piccolo villaggio vicino Leopoli fino alla stazione centrale del capoluogo partenopeo. Insieme a lei ha viaggiato anche sua sorella Olha, che vive in Italia da diversi anni dove lavora. La loro madre, che ha più di 80 anni, è malata di Covid, Lejsa ha dovuto scegliere se stare vicino a sua madre o mettere in salvo le bambine. Ha scelto la seconda via. "Abbiamo viaggiato per 33 ore, quando sono partita c'erano i bombardamenti, sono dovuta partire per mettere in salvo le mie bambine. Le 33 ore di viaggio non sono nulla rispetto a quello che stanno passando i miei connazionali in questo momento".

Bus pieni di donne, bambini e anziani

Accanto a lei la nipote Romanna, 17 anni, le fa da traduttrice. "Il pullman era pieno di donne, bambini e anziane, gli uomini sono tutti al fronte e c'è la mobilitazione dai 18 anni in su – spiega Lejsa – i Paesi con noi confinanti stanno dando una mano alla fuga dei profughi, alla frontiera ci sono lunghissime file, ma non è niente rispetto a quello che stanno passando i soldati in questo momento". Sono a milioni i profughi che si stanno ammassando alle frontiere tra Ucraina, Polonia e Romania, scappano dalla guerra e cercano rifugio in Europa e nei paesi occidentali.

"Il nostro cuore è con i familiari in Ucraina"

"Quello che mi auguro è di tornare in Ucraina, alzare la testa al cielo e vedere un cielo sereno per la mia Ucraina" ci dice Lejsa. Sua sorella Olha invece vive qui a Napoli, si era recata in Ucraina per accudire la madre malata di Covid. "Abbiamo abbandonato nostra madre per salvare le bambine – ci dice tra le lacrime – dovevo tornare il 7 marzo, ma appena è cominciata la guerra siamo riuscite a prendere un biglietto per il bus e venire qui a Napoli. Ci hanno fatto passare i bambini alla frontiere con il passaporto biometrico, riesco a parlare con mia madre tramite Skype".

Leggi anche La figlia sale su un autobus per salvarsi, il saluto toccante di un padre ucraino

Lo scenario che queste donne si lasciano alle spalle è uno scenario terribile. "In città stanno facendo le barricate con le gomme d'auto, con la legna, con tutto quello che c'è – ci dice Olha – noi siamo spezzati in due, una parte è qua ma il nostro cuore è in Ucraina". Le due donne riportano che almeno 5 bus sono partiti insieme al loro in direzione dell'Europa. "Sono tutte madri che proteggono i figli" ci dicono. Nei prossimi giorni anche a Napoli arriveranno altri convogli di persone che scappano dall'Ucraina, e l'intensificarsi del conflitto aumenterà il flusso.