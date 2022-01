L’appello del virologo Pregliasco ai napoletani: “Vaccinatevi contro il Covid” In un video, promosso dal Comune di Napoli, il virologo Fabrizio Pregliasco, professore alla Statale di Milano, ha invitato i cittadini partenopei a vaccinarsi.

A cura di Valerio Papadia

Un invito a tutti i napoletani a recarsi negli hub o nei distretti Asl a vaccinarsi contro il Covid-19. È il virologo Fabrizio Pregliasco, professore alla Statale di Milano, in un video voluto dal Comune di Napoli, su iniziativa dell'assessore alla Salute Vincenzo Santagada, a rivolgere un appello a tutti i cittadini partenopei affinché si sottopongano alla somministrazione del vaccino contro il Coronavirus. "Napoli città straordinaria, persone straordinarie – esordisce il virologo Pregliasco nel video -. Insieme però dobbiamo difenderci dal Covid e per farlo è fondamentale la vaccinazione. Bisogna adottare anche un nuovo galateo nei rapporti interpersonali".

"Questa patologia ormai la conosciamo – continua Pregliasco – sappiamo come prevenirla, sappiamo trattarla sempre meglio, però deve esserci un lavoro corale, dei cittadini napoletani e di quelli di tutta Italia, per essere pronti a difenderci da questa patologia che purtroppo può dare effetti pesanti, soprattutto nei soggetti più fragili".

In Campania oltre 10 milioni di dosi di vaccino: bollettino aggiornato

Intanto, a Napoli e in tutta la Regione Campania, prosegue la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Durante le festività natalizie, probabilmente anche a causa della crescita esponenziale dei contagi, negli hub vaccinali di Napoli si sono registrate lunghe code. In totale, in tutta la Campania, sono 10.251.311 le dosi di vaccino somministrate in totale, secondo i dati aggiornati a oggi, martedì 4 gennaio 2022. Di queste, 4.458.735 sono prime dosi, 3.939.262 sono invece seconde dosi, mentre 1.852.388 sono terze dosi.