L'ambulatorio gratuito per stranieri apre nel Nuovo Policlinico di Napoli Il 9 marzo verrà inaugurato, nel Policlinico Federico II, l'ambulatorio gratuito dedicato agli extracomunitari non regolari sul territorio italiano.

A cura di Nico Falco

Verrà inaugurato domani, sabato 9 marzo, il Dia Day Diabetic Immigrants Assistance, l'ambulatorio gratuito per stranieri, che si rivolge ai cittadini extracomunitari che non soggiornano regolarmente sul territorio italiano; verrà ospitato nel Policlinico Federico II di Napoli, in via Pansini, e permetterà di usufruire di cure mediche e di visite diabetologiche, endocrinologiche, nutrizionali e valutazioni posturali.

L'ambulatorio verrà coordinato dal medico Nicola Tecce e avrà come obiettivo la tutela delle condizioni di salute a prescindere dalla presenza regolare o meno sul territorio italiano; un presupposto necessario per offrire cure a una fascia di popolazione che spesso, in virtù della non regolarità in Italia, non può accedere a cure mediche o evita di rivolgersi agli ospedali per il timore di conseguenze, esponendo sé stessi a gravi rischi.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Endocrinologia, Diabetologia, Nutrizione e Andrologia dell'università Federico II di Napoli, diretto da Annamaria Colao, il consigliere comunale Fulvio Frezza, il presidente dell'Adif II (Associazione Diabetici Federico II) Roberto Sepe, l'ufficio stranieri del Comune di Napoli e Savaray Ravendra Jeganesan, consigliere aggiunto del Comune di Napoli. Alla presentazione saranno presenti Annamaria Colao, il console onorario dello Sri Lanka Carmine Capasso, il console dell'Ucraina Maksym Kovalenko e il console generale della Repubblica di Bulgaria Gennaro Famiglietti.