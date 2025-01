video suggerito

Ladri sfondano la porta della banca con l’auto ma fuggono a mani vuote Tentato furto in banca nel centro di Caserta: i criminali hanno distrutto l’ingresso usando un’automobile come ariete ma, una volta dentro, non hanno trovato soldi e valori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hanno sfondato la porta della banca usando un'automobile come ariete ma, una volta all'interno, non sono riusciti a trovare nulla di valore. E così, con il veicolo ormai utilizzabile, ne hanno usato un secondo per scappare, a mani vuote. È successo nella notte scorsa nel pieno centro di Caserta, sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia locale che hanno acquisito le registrazioni della videosorveglianza interna e quelle di alcune telecamere installate nei paraggi.

È stato proprio grazie ai video che i militari hanno ricostruito la dinamica del colpo: nelle registrazioni ci sono le varie fasi del raid, dall'irruzione alla fuga. I malviventi avevano preso di mira la filiale del corso Trieste, per quello che, nelle loro intenzioni, sarebbe dovuto essere un "mordi e fuggi": nessuna cunicolo da scavare per giorni nel sottosuolo e nessuna perdita di tempo per aprire le serrature, hanno deciso di buttare direttamente giù la porta, confidando che quei pochi minuti dall'allarme all'arrivo delle forze dell'ordine sarebbero bastati per fare man bassa di contanti e, possibilmente, di preziosi.

E così si sono lanciati con un'automobile contro l'ingresso in vetro e si sono precipitati dentro. Hanno raggiunto le postazioni dei dipendenti, si sono messi a rovistare nelle casse ma le hanno trovate vuote. Nessuna traccia delle banconote, di assegni circolari o di qualsiasi altra cosa di utile. A quel punto devono aver capito che non avrebbero recuperato nulla e, coi secondi ormai contati, sono usciti in strada, sono saltati a bordo di un'altra automobile e sono schizzati via, lasciando sul posto il primo veicolo.