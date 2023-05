Ladri in fuga lasciano la carta di identità: arrestati dopo il furto a Portici Due ladri sono stati arrestati a Portici (Napoli): dopo averli bloccati gli agenti hanno rinvenuto anche un borsello con un documento di identità.

A cura di Nico Falco

Quella carta di identità è stata fondamentale per collegarli al furto: l'avevano lasciata in un borsello, trovato dai poliziotti a pochi metri dal garage scassinato. Sono finiti così in manette due uomini, bloccati dopo un breve inseguimento a Portici, in provincia di Napoli: nella loro auto sono stati trovati altri arnesi da scasso e strumenti appena rubati, dovranno rispondere di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti del commissariato di Portici-Ercolano sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, domenica 21 maggio, sul corso Giuseppe Garibaldi, su indicazione della centrale operativa: erano state segnalate due persone che stavano rubando in un box auto. All'arrivo degli agenti la coppia ha tentato immediatamente di darsi alla fuga, scappando a piedi verso via Palladino, ma la corsa è durata una manciata di metri: i due, un 55enne e un 37enne, entrambi di Ercolano e con precedenti di polizia, sono stati raggiunti e bloccati.

Nel corso dell'ispezione gli agenti hanno trovato, nei pressi del garage, un borsello che conteneva arnesi da scasso e un documento di identità di uno dei due; poco distante hanno invece individuato l'automobile usata dalla coppia, con all'interno altri arnesi da scasso e uno scalpello, una pinza da fabbro e un flessibile; è stato accertato che gli strumenti da lavoro erano appena stati rubati dal garage; l'automobile, infine, è risultata rubata ed è stata sequestrata. Il 37enne è stato anche denunciato per inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità, in quanto sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel comune di Portici.