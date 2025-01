video suggerito

Lacrime e rabbia ai funerali di Patrizio Spasiano, morto sul lavoro a 19 anni: “Ora vogliamo giustizia” Commozione al rione Berlingieri, dove si sono svolti i funerali del giovane operaio morto a causa di una fuga di ammoniaca in fabbrica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Il volto di Patrizio Spasiano, 19 anni, napoletano di Secondigliano, morto sul lavoro per una perdita di ammoniaca all'interno dell'azienda Frigocaserta di Gricignano D'Aversa (Caserta) nella quale aveva a iniziato a lavorare da poco come operaio, è su tutte le maglie dei ragazzi del rione Berlingieri che oggi, in un sabato freddo portano il loro amico al camposanto. Patrizio fa parte della lista, appena iniziata perché siamo a inizio anno, dei morti sul lavoro in Campania.

Per la sua morte sono indagate tre persone; ce ne sono invece centinaia davanti alla chiesa del Cristo Re a Secondigliano, dove si sono svolti i funerali del ragazzo. «Giustizia per Patrizio» è lo striscione retto da ragazze e ragazzi, uniti alla famiglia Spasiano nella richiesta alle autorità: sapere perché un giovane che voleva soltanto costruirsi un avvenire è finito in una bara. Maglie col simbolo dell'infinito, striscioni, applausi, un quadro con un primo piano del ragazzo, sorridente, palloncini bianchi e celesti. Don Francesco Minnelli, parroco della chiesa Cristo Re sottolinea che sono tanti, troppi, i ragazzi che escono la mattina per guadagnarsi onestamente il pane e non tornano più.

In una toccante e lucida intervista a fanpage, Simona, la mamma di Patrizio, aveva raccontato la forza di volontà del figlio, spiegando che nonostante la giovane età conosceva il valore delle cose, sapeva che doveva guadagnarsele col lavoro e per questo era contento di iniziare ad andare in fabbrica: «Voleva solo costruirsi un futuro».