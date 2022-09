Lacrime e dolore ai funerali di Alessandra e Roberta, morte a 28 anni in un incidente stradale I funerali delle due amiche, morte in un incidente nella notte tra sabato e domenica, si sono svolti a Cervinara nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 settembre.

A cura di Valerio Papadia

Tante lacrime hanno accolto in chiesa le bare bianche di Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, le due amiche di 28 anni morte in seguito a un incidente stradale a Cervinara, nella provincia di Avellino, nella notte tra sabato e domenica. Dopo la camera ardente, i funerali si sono svolti nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 settembre, nella chiesa di Gesù Misericordioso a Cervinara, officiati da monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento.

In occasione dei funerali delle due giovani, a Cervinara la sindaca Caterina Lengua ha istituito, dalle ore 14 alle ore 18, il lutto cittadino. "Con l’intento di interpretare il sentimento dell’intera comunità cervinarese che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore che ha colpito i familiari delle giovani scomparse, è stato proclamato il lutto cittadino dalle ore 14.00 alle ore 18.00 per la giornata odierna. Nel contempo, è stata ordinata la esposizione a mezz’asta delle bandiere poste nel Palazzo comunale e la chiusura, sempre dalle ore 14.00 alle 18.00, di tutte le attività commerciali, dei pubblici esercizi e di ogni altra attività aperta al pubblico" ha detto la prima cittadina.

L'incidente in cui hanno perso la vita Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, amiche da una vita, si è verificato in via Cosma, nella notte tra sabato 10 e domenica 11 settembre: l'auto sulla quale viaggiavano insieme ad altre due amiche – rimaste ferite – si è improvvisamente schiantata contro un muro, per cause che sono ancora in corso di accertamento.