La toccante lettera dei genitori di Giulia: “Il nostro amore per te e Thiago è eterno, smisurato e insaziabile”

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Il nostro amore per Giulia e Thiago, eterno, smisurato e insaziabile, è la più ardente di tutte le fiaccolate in loro memoria": così i genitori di Giulia Tramontano, la giovane di Sant'Antimo incinta al settimo mese e uccisa nel Milanese dal compagno, reo confesso dell'omicidio. Anche se non hanno potuto essere presenti alla manifestazione organizzata in città, ed alla quale hanno partecipato circa 20mila persone, hanno voluto comunque inviare una lettera, che è stata poi letta dal palco della manifestazione stessa dal parroco di Sant'Antimo.

Il nostro amore per Giulia e Thiago, eterno, smisurato e insaziabile, è la più ardente di tutte le fiaccolate in loro memoria. Nessun sentimento di odio potrà mai spegnere questo fuoco in cui ci struggiamo e riscaldiamo al contempo. Purtroppo non possiamo essere presenti a questa fiaccolata in memoria della nostra cara Giulia e di Thiago. Vogliamo però far arrivare a tutti i presenti il nostro messaggio di ringraziamento per la vicinanza mostrata. L'affetto e il calore di tutti voi sono per noi fonte di grande supporto. Per noi Giulia è e sarà per sempre madre premurosa, amorevole sorella e figlia indimenticabile.

Anche il sindaco di Sant'Antimo, Massimo Buonanno, che aveva fortemente voluto la manifestazione per Giulia, ha poi aggiunto dal palco: "Ci sono i centri antiviolenza, e quello da noi ha un nome bellissimo, si chiama LiberaMente Donna. Liberamente, scritto staccato. E lo intitoleremo a Giulia Tramontano". Previsto il lutto cittadino per il giorno dei funerali, che si terranno proprio a Sant'Antimo: sul giorno, però, non c'è ancora ufficialità. Bisognerà attendere il via libera dalla magistratura dopo gli esami autoptici.