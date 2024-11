video suggerito

La terza maglia del Napoli in stile giapponese: “Ispirata al gemellaggio con Kagoshima” La nuova maglia dedicata al Giappone: “Ispirata al gemellaggio con Kagoshima”. Sul petto gli elementi tipici dei samurai, sul fianco i 7 valori del Bushido. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La terza maglia del Napoli, usata contro l'Atalanta, non è passata inosservata per i suoi chiari riferimenti al Giappone. Una maglia che la società ha realizzato ispirata proprio allo storico gemellaggio tra la città partenopea e Kagoshima, che dura ormai da 64 anni. "Due realtà portuali che, seppur lontane, condividono caratteristiche uniche", spiega il Calcio Napoli in una nota, "dai rispettivi golfi fino ai vulcani che ne dominano il paesaggio: il Vesuvio per Napoli e il Sakurajima per Kagoshima. Un rapporto di amicizia che ha portato le due città a dedicarsi a vicenda il nome di due vie: “Napoli-dori – Viale Napoli” a Kagoshima e “Via Kagoshima” a Napoli e che rappresenta il punto di partenza per una celebrazione più ampia del legame culturale tra Napoli e il Giappone, reso ancora più speciale dalla presenza dei numerosi tifosi azzurri sul territorio, che con il loro entusiasmo rendono sempre più forte questo gemellaggio fra città", spiega ancora la nota.

La terza maglia del Napoli, con gli elementi tipici dei samurai giapponesi

La nuova maglia del Napoli rende omaggio ai Samurai, con tanto di kabuto, menpo e katana, rispettivamente elmo, maschera e spada tipiche dei samurai. Sul lato destro della maglia ci sono le sette virtù del Bushido, "la via del guerriero", ovvero il codice dei samurai: Gi, Yu, Jin, Rei, Makoto, Meiyo, Chugi, ovvero Rettitudine, Coraggio, Empatia, Rispetto, Sincerità, Onore e Lealtà. "Valori che rappresentano anche lo spirito del Napoli, dei suoi calciatori e dei suoi tifosi, pronti a scendere in campo come moderni guerrieri, con dedizione e orgoglio", spiega ancora la società in una nota. Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Napoli, ha infine aggiunto:

La maglia si pone perfettamente al centro del nostro progetto From Napoli to the World, partendo da Napoli infatti siamo arrivati fino alla città giapponese di Kagoshima per raccontare il legame fra due culture lontane ma accomunate dal profondo spirito guerriero. Con questa maglia celebriamo la forza, il rispetto e la lealtà, valori che portiamo con orgoglio in campo. Abbiamo scelto Kagoshima, in onore dello storico gemellaggio tra le nostre Città, come luogo di presentazione della nostra maglia e al contempo siamo andati a scoprire un angolo nascosto di Giappone a Napoli, il Tempio Zen Ten Shin di Fuorigrotta, dove abbiamo girato parte del video di lancio con gli allievi della Samurai Academy Naples.

I sette valori fondamentali del Bushido, sul lato destro della maglia