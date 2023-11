La sorella dell’attore Andrea Iovino: “Ha scoperto di stare male poco prima della nascita della figlia” Oggi i funerali di Andrea Iovino l’attore morto prematuramente a 38 anni. La sorella Antonietta: “È stato lui a darci forza”

A cura di Redazione Napoli

Tante le persone che si sono strette alla famiglia di Andrea Iovino, l'attore nolano morto a 38 anni, noto per le sue apparizioni a "Made in Sud" e nel "Pinocchio"di Matteo Garrone. Oggi i funerali nel popoloso comune Nola, entroterra a Nord di Napoli, dove intorno a Ornella, la moglie, ai quattro figli, al fratello Giovannino (il "disturbatore" della trasmissione televisiva "Tu sì que vales") e alla sorella Antonietta e ai genitori si è fin da subito stretta quella comunità (anche religiosa, il giovane frequentava gli Evangelici) che lo conosceva e lo apprezzava non solo per l'impegno artistico ma anche per le doti umane.

Al ‘Corriere del Mezzogiorno‘ la sorella racconta che Andrea è morto a causa di un tumore scoperto nell'ottobre 2022:

Lo scoprì proprio qualche giorno prima della nascita della sua ultima bambina. L’ultimo gesto che ha fatto è stato quello di alzare il pollice, ci ha salutato così, inneggiando alla forza.

Manifestazioni di cordoglio da Alessandro Siani che volle Andrea nel film "Chi ha incastrato Babbo Natale" e da Sal Da Vinci che invece lo reclutò per partecipare a "Masaniello Revolution", spettacolo che il trentottenne volle portare a termine nonostante già non stesse bene in salute. Il sindaco di Nola Carlo Buonauro ha promesso che nel prossimo futuro ci sarà modo di ricordare l'impegno dello sfortunato giovane nel mondo dell'arte a Nola.