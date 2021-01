Resta stabile, con una lieve risalita, la curva del contagio da Coronavirus in Campania: questi i dati sull'andamento della pandemia aggiornati a oggi, venerdì 29 gennaio. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.313 i nuovi casi di Coronavirus sul territorio regionale, a fronte di 16.112 tamponi analizzati: resta dunque stabile, al di sotto del 10 percento, il tasso di positività, ovvero il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati. Resta alto, però, il numero dei decessi quotidiani, che nelle ultime 24 ore sono stati 35, mentre è minore rispetto ai nuovi casi il numero dei guariti, che sono stati invece 684.

In Campania la curva del contagio in lieve risalita

La Fondazione Gimbe, che dall'inizio della pandemia ne segue l'andamento nelle varie regioni italiane, ha pubblicato i dati relativi alla settimana che va dal 20 al 26 gennaio, evidenziando una lieve risalita della curva del contagio in Campania. Secondo il Gimbe, l'incremento dei casi di Coronavirus in Campania, in riferimento a quella settimana, è pari al 3,5 percento, con una media di 1.090 casi ogni 100mila abitanti. La media del tasso di positività, sempre nella stessa settimana di riferimento, è invece del 12%, anche questa in risalita rispetto alla settimana precedente. Migliora, invece, la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali.

Per quanto riguarda i vaccini, la situazione fotografata in Campania dalla Fondazione Gimbe è la seguente: il 69% dei vaccini finora ricevuti dalla Regione è stato somministrato a personale sanitario, il 28 percento a personale non sanitario; soltanto il 3 percento, invece, è andato agli anziani ospitati nelle Rsa della Campania.