La situazione di venerdì 23 luglio sul Coronavirus in Campania Continua a salire la curva del contagio in Campania: 352 nuovi contagi su appena 8mila tamponi, tasso di positività sopra al 4% quotidiano. Secondo il Gimbe, in Campania +0,4% contagi in sette giorni, l’incidenza sale a 47 su 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni. Ordinanza di De Luca: più controlli e tamponi in aeroporto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuovo aumento della curva del contagio, che recupera oltre mezzo punto percentuale nell'indice di positività quotidiano: 4,18% quello registrato ieri, in rialzo rispetto al 3,52% del giorno precedente, dato che continua ad essere oltre il triplo della media nazionale che resta di poco sopra l'1% giornaliero. Sfondata anche quota 352 nuovi contagi quotidiani in Campania, cifra mai più raggiunta da settimane, con appena 8.430 tamponi molecolari analizzati. Altri quattro i decessi indicati nel bollettino, ma pesa l'incognita delle registrazioni "sfalsate" rispetto ai giorni in questi decessi avvengono.

Secondo i dati della Fondazione Gimbe sul Coronavirus in Campania, nell'ultima settimana (quella dal 14 al 20 luglio 2021), la Regione Campania ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 dello 0,4%, mentre negli ultimi 14 giorni (ovvero dal 7 al 20 luglio) si rileva un'incidenza di 47 casi positivi per 100.000 abitanti. Numeri che potrebbero far scattare davvero lo slittamento in zona gialla della Campania, ma tutto lascia credere che cambieranno i criteri di valutazione, con le ospedalizzazioni come primo parametro, che consentiranno dunque di conservare la zona bianca. Intanto, nuova ordinanza della Regione firmata da Vincenzo De Luca nelle ultime ore: rafforzate le verifiche anti-pandemia votate soprattutto al controllo di possibili focolai di variante Delta ed intensificati i controlli anti-Covid per chi rientra in Campania con l'aereo e atterra allo scalo di Napoli-Capodichino. L'obiettivo è "stanare" subito eventuali persone contagiatesi in vacanza.