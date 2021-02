Trend dei contagi in aumento in Campania: nelle ultime 24 ore sono stati 1.694 i nuovi casi, a fronte di 21.458 tamponi analizzati; questa la situazione della pandemia di Coronavirus in Campania aggiornata a venerdì 12 febbraio. L'indice di contagio, il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati, si mantiene ancora al di sotto del 10 percento, ma i casi sono in aumento e la curva, anche se non in maniera esponenziale, è in risalita. Nelle ultime 24 ore si segnalano, purtroppo, anche 12 decessi, mentre sono 1.140 le persone guarite.

Se il trend cresce ancora, a marzo impennata di casi

È stata la stessa Unità di Crisi della Campania, ieri, a lanciare l'allarme sulla crescita dei contagi sul territorio. Un grafico, reso noto dalla task force, indica una previsione dell'evoluzione della pandemia nel prossimo futuro: secondo l'Unità di Crisi, se il trend dovesse confermarsi in crescita, nel mese di marzo 2021 si assisterà a una impennata di casi, che si traduce, come abbiamo imparato a conoscere, in un aumento inevitabile anche dei ricoveri, e quindi della pressione sugli ospedali del territorio.

"Agli indicati elementi di criticità si aggiungono, infine, i rischi connessi alla crescente diffusione delle cd. varianti (inglese, brasiliana, sud-africana) del virus, rilevate in diverse realtà regionali, connotate da maggiore contagiosità e posta in connessione con le fasce d’età più giovani della popolazione" scrive l'Unità di Crisi della Protezione civile campana in accompagnamento al grafico di previsione. Oltre alla crescita dei contagi, dunque, a preoccupare è anche la tipologia del virus, le cosiddetti varianti.