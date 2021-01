Curva del contagio in risalita in Campania, mentre la campagna per il vaccino da Covid inizierà nei prossimi giorni in maniera massiccia dopo le prime somministrazioni dei giorni scorsi, per lo più a personale medico e sanitario. Attesa per la decisione del governo sulle zone gialle, arancioni e rosse che scatteranno dal 7 gennaio prossimo, dopo la zona rossa per le festività decisa con il Decreto Natale dello scorso dicembre.

Ieri, 31 dicembre, i nuovi casi di coronavirus in regione sono stati 1.554, cifra che non veniva raggiunta da tempo. Altri 32 invece i decessi, che porta il totale a 2.844 casi da inizio pandemia. Salgono anche i guariti: 109.574, di cui 1.879 nelle ultime 24 ore. Complessivamente, i casi da inizio pandemia sono 189.673 in Campania, a fronte delle analisi di 2.035.364 tamponi. Cifra, quest'ultima, che non indica le singole persone sottoposte a tampone, ma tutti i tamponi eseguiti in generale. Le persone sottoposte a tampone sono 1.359.098 in tutto, con un tasso di positività in regione che è dunque del 13,95%, valore ancora molto alto. Resta all'1,49% il tasso di mortalità in Campania, che tuttavia tra novembre e dicembre ha visto ben 2.168 decessi sul totale di 2.844 complessivo. Prosegue, intanto, la campagna vaccinale. Dopo l'arrivo delle nuove dosi di vaccino, in questi giorni si sottoporranno alla prima iniezione personale medico e sanitario, che ha risposto in massima parte alla campagna (che non essendo obbligatoria, richiede la volontà del singolo personale sanitario). L'obiettivo è l'immunizzazione della maggior parte di medici e sanitari entro la fine di gennaio.