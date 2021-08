La situazione di sabato 21 agosto sul Coronavirus in Campania I contagi da Coronavirus in Campania sono in leggera diminuzione, così come il tasso di positività. Diminuiscono anche i ricoveri in terapia intensiva, mentre aumentano quelli in degenza ordinaria. A questo proposito, il governatore De Luca ha reso noto che il 92% dei ricoverati in terapia intensiva in Campania non è vaccinato.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è un lieve calo dei contagi da Coronavirus in Campania, come indicato dagli ultimi dati diramati nel pomeriggio di ieri dall'Unità di Crisi: i nuovi casi sono stati 539. Diminuisce anche il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra i tamponi positivi su quelli analizzati, che si attesta al 4,12%, in lieve calo rispetto al giorno precedente. In calo anche i ricoveri in terapia intensiva, mentre aumentano, purtroppo, quelli nei reparti di degenza ordinaria.

Il 92% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato

A proposito dei ricoveri negli ospedali campani, il governatore Vincenzo De Luca, ieri, è intervenuto sui suoi profili social per ribadire l'importanza della vaccinazione per evitare il ricovero. Dalla ricognizione effettuata in tutte le strutture sanitarie della Campania, è risultato che il 92 per cento dei ricoverati in Terapia Intensiva non è vaccinato. Dalle stesse verifiche è risultato che l'83 per cento dei pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Sub Intensiva, non è vaccinato" ha scritto De Luca su Facebook. "Sono dati di estremo significato – conclude il governatore campano – che mettono ancor più in evidenza la necessità di completare le vaccinazioni per tutte le fasce di età. Dati rispetto ai quali ogni esitazione diventa irresponsabile". Intanto, in Campania sono state superate le 7 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate.