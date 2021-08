Covid, De Luca: “In Campania il 92% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato” Per ribadire l’importanza di ricorrere alla vaccinazione contro il Coronavirus, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sulla sua pagina Facebook, ha evidenziato come il 92% delle persone attualmente ricoverate nei reparti di terapia intensiva del territorio non abbiano ricevuto il vaccino.

A cura di Valerio Papadia

La vaccinazione è fondamentale per porre un freno ai contagi e alla pandemia di Coronavirus, alla luce soprattutto della diffusione della variante Delta. Lo ribadisce, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, rivolto soprattutto ai più scettici e a coloro che non hanno ancora ricevuto la somministrazione del vaccino, rende noti i dati dei ricoveri negli ospedali del territorio, evidenziando come il 92% delle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva non sia vaccinato.

"Dalla ricognizione effettuata in tutte le strutture sanitarie della Campania, è risultato che il 92 per cento dei ricoverati in Terapia Intensiva non è vaccinato – scrive De Luca su Facebook -. Dalle stesse verifiche è risultato che l'83 per cento dei pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Sub Intensiva, non è vaccinato". Il governatore della Regione Campania conclude così il suo intervento sui social: "Sono dati di estremo significato che mettono ancor più in evidenza la necessità di completare le vaccinazioni per tutte le fasce di età. Dati rispetto ai quali ogni esitazione diventa irresponsabile".

Vaccini, superate le 7 milioni di somministrazioni in Campania

Intanto, dall'ultimo aggiornamento sulle vaccinazioni contro il Coronavirus in Campania, diffuso oggi alle 14.30, si evince che sono state superate le 7 milioni di somministrazioni. Nella fattispecie, sono 7.005.386 le dosi somministrate sul territorio regionale: di queste, 3.800.996 cittadini sono prime dosi, mentre 3.204.390 hanno completato il ciclo vaccinale e hanno dunque ricevuto anche la seconda dose.