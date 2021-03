In Campania si è raggiunto il picco della Terza Ondata Covid, secondo gli esperti dell'Unità di Crisi per l'emergenza in Campania. Ieri si sono registrati 1.862 nuovi casi su 18.081 tamponi analizzati, con un tasso di positività del 10,29%, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati. Il giorno prima era pari al 12,30%. I posti letto Covid negli ospedali sono quasi pieni. ""C'è un aumento di sintomatici e di pressione sugli ospedali – ha spiegato ieri Alessandro Perrella, infettivologo dell'Ospedale Cardarelli di Napoli e membro dell'Unità di Crisi – ma dai dati sappiamo anche che stiamo vivendo già una fase di stazionaria, tendente verso una lieve diminuzione, se continuiamo così riusciamo a passare questo nuovo picco.

Ieri, purtroppo si è superato il tetto dei 5mila morti in Campania per Covid dall'inizio della pandemia. Ma va avanti la campagna vaccinale. Ad oggi in Campania sono state somministrate 681.272 dosi di vaccino contro il covid19. Di queste 458.225 sono prime dosi e 223.047 sono richiami. Alla mezzanotte di oggi ci sono 689.949 adesioni in attesa di convocazione. La maggioranza delle dosi è stata somministrata alle persone dagli 80 agli 89 anni, in tutto 188.231. Seguono le persone dai 40 ai 49 anni con 97.367 dosi, quelle dai 60 ai 69 anni con 91.507 dosi, poi le persone dai 30 ai 39 anni con 75.763 dosi.

Nelle ultime 24 ore, purtroppo, si è registrato un alto numero di nuovi decessi, che sono 62 (35 deceduti nelle ultime 48 ore, 27 deceduti in precedenza ma registrati ieri; 5.002 in totale), ma si registra anche un boom per quanto riguarda i guariti, che sono 2.994 (in totale 219.030).

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali della Campania, fanno registrare un aumento delle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, mentre diminuiscono quelli ricoverati nei reparti di degenza ordinaria Covid. I ricoveri in terapia intensiva sono 178 e fanno registrare un + 7 rispetto a ieri, mentre nei reparti di degenza ordinaria i ricoverati sono 1.598, vale a dire un – 22 nelle ultime ventiquattro ore. Qui di seguito sono riportati i dati sull'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e nei reparti Covid degli ospedali campani, contenuti nel bollettino odierno diramato dall'Unità di Crisi regionale: