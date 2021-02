Resta stabile la curva del contagio in Campania: nelle ultime 24 ore, sono stati 1.274 i nuovi casi di Coronavirus accertati, a fronte di 13.691 tamponi analizzati. Stabile, in leggera discesa, anche l'indice di contagio, vale a dire il rapporto tra i tamponi positivi rispetto a quelli analizzati, che nelle ultime 24 ore scende nuovamente al di sotto del 10%, mentre il giorno precedente era salito al 12,44%. Il numero dei guariti, inoltre, è tornato a superare quello dei nuovi casi: sono stati 1.625, come reso noto dall'ultimo bollettino; si registrano però, purtroppo, altri 24 decessi.

Nelle scuole della Campania, però, come riferito dall'Unità di Crisi regionale, si registra un considerevole aumento dei contagi. Ecco perché la task force dell'Unità di Crisi ha invitato sindaci e prefetti a valutare una chiusura delle scuole e un ritorno alla sola didattica a distanza fino alle fine del mese di febbraio. "Valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’età, invierà a tutti i Prefetti e ai Sindaci il grave quadro epidemiologico regionale registrato, in termini generali, nonché in ambito scolastico, affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio".

Intanto, proprio oggi, mercoledì 10 febbraio, prenderanno il via le vaccinazioni Covid per gli over 80 nei comuni che rientrano nell'Asl Napoli 2 Nord: già allestiti 16 centri vaccinali sul territorio. Per quanto riguarda Napoli, e quindi l'Asl Napoli 1 Centro, le vaccinazioni contro il Coronavirus per gli ultra ottantenni dovrebbero partire nel fine settimana.