La situazione di mercoledì 1 settembre sul Coronavirus in Campania Ieri in Campania ci sono stati 471 nuovi casi Covid, con 783 guariti e 12 morti. L’incidenza settimanale in Regione è di 61,5 nuovi positivi per 100mila abitanti. La percentuale di occupazione degli ospedali è al 3,51 per le Terapie Intensive e al 9,9% per l’area non critica. Da oggi obbligatorio esibire il green pass per usare i mezzi di trasporto a lunga percorrenza (navi, treni e aerei).

A cura di Redazione Napoli

In Campania ci sono stati complessivamente 455.777 casi Covid accertati dall'inizio dell'epidemia, con 428.961 guariti, 7.741 morti e 9.075 persone ancora positive. I dati sono aggiornati al bollettino emesso ieri dalla Protezione Civile, che fotografano, come sempre, la situazione alla mezzanotte precedente. Ieri i nuovi casi sono stati 471, emersi dall'analisi di 20.996 tamponi (tra antigenici rapidi e molecolari). L'incidenza settimanale calcolata sui 7 giorni precedenti, con 3.493 nuovi contagi in una settimana, è quindi di 61,5 nuovi positivi per 100mila abitanti (leggermente più bassa rispetto a quella del giorno precedente, 62,55).

Attualmente, in base agli ultimi dati disponibili, in Campania sono ricoverate per Covid 402 persone. Di queste, 379 (+13) sono in degenza ordinaria o area non critica, con 3.160 posti disponibili tra strutture pubbliche e offerta privata; 23 (+5) sono in Rianimazione, con 656 posti letto disponibili. Infine, ci sono 8.673 persone (-342) in isolamento fiduciario domiciliare. Rispetto all'aggiornamento precedente si registrano 783 guariti e 12 morti. La percentuale di occupazione dei posti letto è del 3,51% per le Terapie Intensive (la soglia per la zona gialla è del 10%) e di circa 9,9% per l'area non critica (la soglia è del 15%, la percentuale si calcola sul numero di posti letto di area non critica che quotidianamente la Regione fornisce al Ministero, circa 3,800).

Obbligo di green pass su treni e aerei

Da oggi, 1 settembre, per usufruire dei trasporti a lunga percorrenza (treni, aerei, navi) è obbligatorio in tutta Italia esibire il green pass. In Campania sono stati predisposti maggiori controlli nei porti e nelle principali stazioni ferroviarie. Rafforzati i servizi anche per intervenire per evitare il blocco delle stazioni ferroviarie annunciato anche in Campania dai manifestanti "no-vax" e "no-pass".