Non sembra arrestarsi la curva del contagio in Campania: nelle ultime 24 ore, stando a quanto diramato dall'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale sull'andamento della pandemia, sul territorio sono stati 1.644 i nuovi casi registrati, a fronte di 11.398 tamponi analizzati. Dati, questi, che hanno fatto schizzare il tasso di positività – il rapporto tra tamponi risultati positivi e quelli analizzati – al 14,42%.

Con gli ultimi dati arrivati dall'Unità di Crisi arriva, purtroppo, anche il superamento della soglia dei 4.500 decessi in Campania dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Sono infatti 4.505 i morti a causa del Covid in un anno esatto: la prima vittima l'11 marzo del 2020, quando un anziano risultato positivo al Sars-Cov-2 morì all'ospedale Cotugno di Napoli. La Campania è la settima regione in Italia per numero di decessi a causa del Coronavirus.

Intanto, a partire da ieri, lunedì 8 marzo, la Campania è entrata in zona rossa Covid. Il provvedimento è stato chiesto al Ministero della Salute direttamente dall'amministrazione regionale, a causa proprio dell'aumento dei contagi e del conseguente, inevitabile, pressione esercitata sugli ospedali del territorio. La zona rossa in Campania, salvo ulteriori provvedimenti, sarà valida per due settimane: torna l'obbligo dell'autocertificazione per gli spostamenti, che sono consentiti soltanto per comprovate esigenze (lavoro, salute), mentre rimane il divieto di uscire dalle 22 alle 5 (coprifuoco), sempre fatta eccezione per le comprovate esigenze di cui prima. Ristoranti chiusi (consentito solo asporto e delivery, così come restano chiusi negozi di vendita al dettaglio, barbieri e parrucchieri.