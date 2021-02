Sono in aumento i dati relativi ai contagi da Coronavirus in Campania: nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.189 nuovi casi, a fronte di 9.555 tamponi analizzati. Per la prima volta dopo settimane, dunque, in Campania l'indice di contagio sale al di sopra del 10%, per la precisione al 12,44%, rispetto all'8 del giorno precedente: si tratta del rapporto tra i tamponi positivi su quelli analizzati. In relazione alla crescita dei contagi sul territorio, e con particolare riferimento al trend in crescita negli istituti scolastici, c'è attesa per la riunione di oggi, martedì 9 febbraio, dell'Unità di Crisi, che passerà al setaccio ancora una volta i dati relativi ai contagi nelle scuole. Non è da escludere che, proprio nella giornata odierna, alla luce dei dati comunicati dall'Unità di Crisi, il governatore Vincenzo De Luca possa pensare a una nuova ordinanza che chiuda le scuole o limiti la presenza degli studenti nelle classi.

L'aumento dei contagi da Coronavirus in Campania è accertato anche dalla relazione settimanale della Fondazione Gimbe, che dall'inizio della pandemia ne monitora l'evoluzione nelle diverse regioni italiane. Secondo i dati diffusi dal Gimbe, la Campania è la prima regione d'Italia per casi di Coronavirus attivi: 65.708. "Nella settimana 26 gennaio-2 febbraio, la Regione Campania ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 3,9%” scrive la Fondazione Gimbe nella sua ultima relazione settimanale. Ancora, secondo l'istituto di ricerca, in Campania "si rileva un'incidenza di 273 casi positivi per 100.000 abitanti".