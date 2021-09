La situazione di martedì 21 settembre sul Coronavirus in Campania In Campania ci sono 198 nuovi casi Covid; dato più basso rispetto al giorno precedente, ma che dipende dal minor numero di test analizzati. In ospedale sono ricoverate 324 persone (304 in degenza ordinaria e 20 in Terapia Intensiva, con percentuali dell’8,8% e del 2,96%). Il tasso di incidenza settimanale è di 44,79 nuovi contagiati per 100mila abitanti.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sono stati 198 i nuovi casi Covid registrati in Campania. Poco meno della metà rispetto al giorno precedente (362), ma il numero dipende principalmente dalla quantità dei tamponi analizzati, che cala sensibilmente di domenica (il bollettino riporta sempre i dati del giorno prima): i test sono stati 6.542, quasi un terzo rispetto al giorno precedente (17.884), e la percentuale di positività è aumentata (3,03% contro 2,02%). Salgono quindi a 453.368 i casi accertati in Campania dall'inizio dell'epidemia, con 437.667 guarigioni (+366) e 7.876 decessi (+12, di cui 7 nelle precedenti 48 ore e 5 morti in precedenza ma registrati domenica).

Gli attualmente positivi sono 7.825 (-180). Di questi, 7.501 in isolamento domiciliare fiduciario (-173) e 324 in ospedale. Dei ricoverati, 304 sono in area non critica o degenza ordinaria (-5), su 3.160 posti disponibili, e 20 in Terapia Intensiva (-2), su 656 posti disponibili. In base alle rilevazioni del ministero della Salute in Campania ci sono 3.511 posti letto di area non critica e 744 di Terapia Intensiva (555 attivi e 189 attivabili), dati che fanno attestare la percentuale di occupazione rispettivamente sull'8.8% e sul 2,96%.

Col bollettino di ieri, 20 settembre, leggere variazioni si registrano anche sul tasso di incidenza settimanale Covid della Campania, ovvero l'indice che misura la velocità del contagio e si calcola per numero di nuovi casi su 100mila abitanti in un determinato periodo di tempo. Negli ultimi sette giorni (da lunedì scorso a ieri) i 2.544 nuovi casi fanno registrare un tasso di 44,79 nuovi contagiati per 100mila abitanti (il giorno precedente era stato di 43,96 e prima ancora di 44,12).