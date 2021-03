A partire da oggi, lunedì 8 marzo, la Campania è in zona rossa Covid a causa dell'aumento dei contagi da Coronavirus che si è osservato nelle ultime settimane, che hanno gravato inevitabilmente anche sul sistema sanitario regionale. Nelle ultime 24 ore, in Campania si sono registrati 2.560 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 24.393 tamponi analizzati: come da qualche giorno a questa parte, dunque, il tasso di positività in regione, vale a dire il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati, è superiore al 10%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati purtroppo anche 13 nuovi decessi, mentre resta basso il numero dei nuovi guariti, che sono stati 385.

La zona rossa che parte come detto oggi, lunedì 8 marzo, è stata fortemente voluta dalla Regione Campania, che ha chiesto espressamente al Ministero della Salute di inserirla nella fascia di rischio più alta, quella con le restrizioni più severe. Secondo la Regione Campania, infatti, nei prossimi 7 giorni i contagi sono destinati a salire, così come, inevitabilmente, i ricoveri: colpa anche e soprattutto delle varianti del virus, soprattutto quella inglese, ma anche quella brasiliana, molto contagiose e molto diffuse.

"Dati aggiuntivi forniti dalla Regione Campania e confermati da dati più recenti non inclusi in questa analisi, sulla base dei quali ha identificato un peggioramento dell'epidemia e una elevata prevalenza di infezioni causate dalla variante VOC 202012/01 del virus SARS-CoV-2 nonché la sussistenza di un'incidenza che supera il valore soglia di 250 casi per 100.000 abitanti" scriveva qualche giorno fa l'Unità di Crisi regionale.