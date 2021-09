La situazione di lunedì 6 settembre sul Coronavirus in Campania Resta stabile la curva del contagio in Campania: ma preoccupano i posti letto occupati, in aumento e che per la prima volta dopo settimane raggiungono quota 400 (oltre trenta i ricoveri in terapia intensiva). Undici invece i decessi: tra questi anche Paolo Tortora, imprenditore considerato il re del catering partenopeo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Resta stabile la curva del contagio in Campania: sono 394 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, ma aumentano ancora i decessi: undici quelli registrati nella giornata di ieri. Stabili i posti letto occupati, ma crescono le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva a fronte di un calo dei pazienti in degenza ordinaria: in totale, raggiunti i 400 ricoveri come non accadeva da settimane, mentre le intensive superano i trenta posti letto occupati. Tra i decessi registrati nelle ultime ore, c'è anche quello di Paolo Tortora, imprenditore 61enne, morto di Covid: era considerato il re del catering e dei buffet partenopeo e aveva lavorato con le grandi produzioni cinematografiche americane. Grande il suo impegno civico per la Comunità di Sant'Egidio, organizzava i pranzi di Natale in carcere.

Resta intanto pressoché invariato il numero di nuovi vaccinati in Campania: il totale della popolazione che ha ricevuto la doppia dose di vaccino resta poco sotto il 70 per cento. Di fatto, resta un buon 30% della popolazione (almeno 2 milioni di campani) totalmente sprovvista di difese dall'infezione da Covid-19. Campania che, nonostante l'aumento di posti letto occupati, resta ancora in fascia bianca dell'emergenza Coronavirus: i dati infatti restano ancora tali da scongiurare ogni rischio anche per le prossime settimane, salvo ovviamente improvvisi stravolgimenti. Massima attenzione ora per la riapertura delle scuole, primo vero banco di prova per le misure anti contagio, prima fra tutti il green pass obbligatorio per l'interno personale, pena la non ammissione all'interno dell'edificio.