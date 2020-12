La curva del contagio in Campania resta stabile ma non propriamente in calo. Sebbene infatti il numero di nuovi positivi sia drasticamente calato, il tasso di positività fa registrare un lieve aumento. Un indice che mostra ancora una volta come il virus non sia ancora debellato in Campania, ma che anzi è ben presente e che emerge con l'aumentare del numero di tamponi analizzati. Numeri, ben inteso, lontani da quelli a cavallo tra novembre e dicembre, ma che comunque non permettono di abbassare la guardia.

Ad un miglioramento della curva del contagio, non sono corrisposte nuove misure meno restrittive: la Campania è in zona gialla per il Governo, ma il presidente regionale Vincenzo De Luca ha ripristinato le ordinanze già valide in zona arancione. Vale a dire, niente attività di ristorazione aperte al pubblico e divieto parziale degli spostamenti. Misure che hanno fatto scattare la protesta dei ristoratori, che si erano preparati ad aprire per 4 giorni prima di Natale, quando tutta Italia sarà di nuovo zona rossa. Ma su questo punto, De Luca è stato irremobile e, nonostante le proteste, le misure sono state confermate.

Soltanto ieri sono stati 891 i nuovi positivi in Campania (con 109 sintomatici e 782 asintomatici) su 14.109 tamponi analizzati: il tasso di positività sale così dal 6,02% del giorno prima (949 positivi con 15.739 tamponi) al 6,3% attuale. Da inizio pandemia, il tasso di positività è del 9,46% in Campania (180.568 casi su 1.809.017 tamponi). Nonostante il tasso di mortalità più basso d'Italia, la Campania ha superato quota 2.500 morti, attestandosi a 2.571 decessi da inizio pandemia.