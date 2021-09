La situazione di lunedì 13 settembre sul Coronavirus in Campania Resta stabile la curva del contagio in Campania, ma la campagna vaccinale è pressoché ferma. E da mercoledì 15 settembre riaprono le scuole: timore soprattutto per il sovraffollamento dei mezzi pubblici, che può essere l’arma in più del virus per diffondersi nuovamente un po’ ovunque, sfruttando anche la giovane età degli studenti che, in quanto tali, non possono ricevere il vaccino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Resta ancora stabile la curva del contagio da Coronavirus in Campania: sono 371 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, ma si registrano altri cinque morti, tutti nelle ultime 24 ore. Nel complesso stabile anche il numero dei ricoveri negli ospedali della Campania: un solo posto letto occupato in più rispetto al giorno prima nelle terapie intensive, uno in meno nei reparti di degenza ordinaria e numero complessivo di ricoverati che torna leggermente sotto le quattrocento unità. Ma resta quasi ferma la campagna vaccinale: 3.454.590 le persone immunizzate grazie al vaccino, ma pari a poco meno del 70% dell'intera regione. Il tutto nonostante i continui open day organizzati dalla Regione Campania un po' ovunque ed i continui appelli alla responsabilizzazione.

Intanto tutto si prepara per dopodomani, mercoledì 15 settembre, giorno in cui si apre il nuovo anno scolastico: la parola d'ordine dal Governo è evitare la didattica a distanza, e dunque via libera a green pass e più controlli negli istituti. Ma a tenere banco è soprattutto la questione trasporto pubblico, il vero crocevia dove il Coronavirus può dilagare potendo contare sul sovraffollamento (endemico soprattutto nelle città e nelle metropoli) ma anche sulla giovane età degli studenti che, in quanto tali, sono sprovvisti di vaccini. Ma la linea appare chiara: no al ritorno indiscriminato alla didattica a distanza, si valuterà caso per caso con eventuali quarantene "mirate" alle sole classi dove dovessero presentarsi casi di positività, e non più degli interi istituti o peggio ancora per intere città.