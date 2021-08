La situazione di giovedì 5 agosto sul Coronavirus in Campania In Campania ieri ci sono stati 496 nuovi positivi, per un totale di 432.491 casi Covid-19 dall’inizio della pandemia. In aumento il tasso di incidenza settimanale (ieri era di 46,38 nuovi contagiati per 100mila abitanti) ma resta stabile l’occupazione degli ospedali: occupato il 6,24% dei posti in area non critica e l’1,83 di quelli in Terapia Intensiva.

A cura di Redazione Napoli

La pandemia Covid-19 fa registrare significativi aumenti di nuovi contagiati in Campania: ieri i nuovi positivi sono stati 496 su un totale di 14.269 tamponi analizzati (tra antigenici rapidi e molecolari). Complessivamente sale quindi a 432.491 il numero dei casi certificati in regione dal febbraio 2020, con 417.352 guariti, 7.604 morti e 7.535 attualmente positivi (-305).

Si registra inoltre la guarigione di 799 persone (in totale 417.352) e il decesso di due pazienti (complessivamente 7.604). Dei 7.535 attualmente positivi, dalla tabella diffusa dalla Protezione Civile si evince che sono complessivamente 251 le persone ricoverate in Campania (tra degenza ordinaria e Rianimazione) e 7.284 quelle in isolamento fiduciario domiciliare.

I contagi degli ultimi giorni hanno fatto registrare un aumento del tasso di incidenza settimanale, ovvero l'indice che misura la velocità del contagio: ieri era di 46,38 nuovi positivi per 100mila abitanti (il mercoledì precedente era di 34,36). Si avvicina quindi la soglia dei 50 nuovi contagiati per 100mila abitanti, che in base al precedente protocollo sanciva il passaggio delle regioni in zona gialla; coi nuovi parametri, però, si tiene conto anche dell'occupazione ospedaliera: il passaggio avviene quando, oltre al tasso di incidenza settimanale superiore a 50, l'occupazione degli ospedali supera il 15% per la degenza ordinaria e il 10% per la Rianimazione.

Il bollettino di ieri, 4 agosto 2021, mostra che la situazione degli ospedali è rimasta pressoché stabile: aumentano i ricoveri in area non critica e degenza ordinaria (239 persone, +16 rispetto alla rilevazione precedente), ma le variazioni sono minime per quanto riguarda la Terapia Intensiva (12 ricoverati, +1, con una occupazione media dal 4 luglio scorso di 13,1 pazienti in Rianimazione). Le percentuali di occupazione sono quindi del 6,24% per l'ospedalizzazione e dell'1,83% per la Terapia Intensiva.